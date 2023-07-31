Топ освежающих напитков, чтобы спастись от жары

Лето – пора долгожданного отдыха и оздоровления. Но вместе с ним приходит и жара. Когда столбик термометра уверенно стремится вверх, люди спасаются от зноя разными способами. Один из наиболее популярных – освежающие напитки. Zakon.kz поделится вкусными рецептами, утоляющие жажду.

Напитки утоляют жажду, способствуют восстановлению водного баланса и оказывают пользу организму. Их можно купить, а лучше приготовить самому. Предлагаем вам освежающие рецепты, которые легко приготовить с домашних условиях.

Чем опасно обезвоживание

Обезвоживание – острая патология, проявляющаяся летом из-за снижения воды в организме. Обычно с ним сталкиваются дети и пожилые люди. Излишняя потеря воды вызывает дискомфорт, а также пагубно влияет на весь организм – это проявление головных болей, быстрая утомляемость, снижение внимательности и способности обрабатывать информацию, ухудшение настроения. Если организм человека нуждается в пополнении внутреннего запаса жидкости, то у него возникает жажда.

В среднем взрослому человеку необходимо ежедневно выпивать около двух литров воды. Восстановить баланс в организме помогает минеральная, поскольку углекислый газ способствует жидкости быстрее всасываться.

Традиционный лимонад

Пользу организму может оказать исключительно натуральный лимонад. Он содержит фосфор, калий, кальций, витамины С, В1, Д. Такой напиток способен поддерживать водный баланс, улучшать иммунитет, повышать аппетит. А газированные напитки из магазина изобилуют сахаром. Нередко в их составе присутствуют красители, усилители вкуса и другие вредные компоненты. Поэтому речи о их пользе не может быть.

Приготовить традиционный освежающий лимонад в домашних условиях не составит труда. Для этого потребуется литр кипяченной воды. Его нужно остудить до теплого состояния. Добавить в него три лимона, нарезанные кусочками. После прибавить около 40 грамм измельченного имбиря. В полученное выжать сок двух лаймов. И оставить напиток в холодильник на два часа. Перед подачей рекомендуется добавить 100 миллилитров газированной воды, а в качестве украшения подойдет мята.

Огуречный лимонад

Этот оригинальный рецепт понравится каждому. К тому же его приготовление потребует не так много времени. Для этого нужны три средних свежих огурца. Нарежьте их и поместите в чашу блендера. Добавьте в него же сок, выжатый из половины лимона. Взбейте состав до кашеобразного состояния и процедите через сито. Готовую жидкость разбавьте газированной водой. Для украшения используйте ягоды, а чтобы напиток лучше охлаждал используйте кубики льда.

Квас

Квас – солодовый напиток, который получают способом брожения. Напиток богат микроэлементами: йодом, магнием, железом, цинком, витаминами Е, С и группы В. Благодаря наличию углекислоты и аминокислот квас способен удерживать воду в организме и хорошо утолять жажду. Также он обладает другими положительными характеристиками:

полезен при желудочно-кишечных расстройствах;

является источником энергии;

отличается низкой калорийностью;

способствует укреплению иммунитета и улучшению самочувствия.

В домашних условиях квас можно приготовить из хлеба с добавлением ароматных трав. Также его изготавливают с использованием зернового (рожь, пшеница, ячмень), фруктово-ягодного, пряно-ароматного и другого растительного сырья. Для процессов брожения применяются дрожжи и молочнокислые бактерии. Сахар можно заменить медом. Лучше не использовать искусственные ароматизаторы, красители и консерванты.

Квас разделяют на непастеризованный (хранится до месяца) и пастеризованный (срок годности достигает года). Темный напиток при термической обработке не меняет своих вкусовых качеств, а светлый лучше приобретать непастеризованный. Считается, что в мутном нефильтрованном продукте сохраняется больше полезных веществ.

Морс

Морс считается еще одним полезным напитком. Он готовится на основе разных ягод: садовых (малины, красной смородины или вишни) либо дикорастущих (клюквы, земляники, черники, брусники). Также его можно приготовить из фруктов: груш, яблок, цитрусовых. Содержащийся в нем пектин полезен для кишечника, он помогает вывести из организма токсины. Витамины и микроэлементы в морсе укрепляют здоровье, улучшают самочувствие. Калий полезен для сердечно-сосудистой системы.

Чтобы получить насыщенный и полезный морс, кулинары советуют брать ягоды и воду в соотношении 1:4 или 1:5. Сырье следует перебрать: удалить порченые и давленые плоды. После этого тщательно промыть. Если ягоды замороженные, нужно предварительно их разморозить. При наличии крупных косточек, удалить их. Ягоды нужно измельчить толкушкой, отделить сок через ситу. Оставшиеся выжимки поместить в кастрюлю с водой, оставить кипятятся. После, дождавшись полного остывания под крышкой, отвар процеживают. Жидкость соединяется с соком и сахаром.

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Соки и охладительные коктейли

Соки и коктейли содержат много фруктозы, пектина и полезных микронутриентов. Это обеспечивает насыщение организма, способствует восстановлению сил, но и обусловливает сгущение крови, что еще больше усиливает ощущение жажды. Чтобы избежать этого, соки лучше разбавлять обычной или минеральной водой. В пакетированной продукции, как правило, много сахара, также могут присутствовать искусственные консерванты и красители, поэтому ее употребление лучше свести к минимуму.

В жару лучше выбрать кисловатые соки. Например, яблочный не только утоляет жажду, но и способствует восполнению солей, которые выводятся из организма вместе с потом. А поддержание электролитного баланса обеспечивают цитрусовые: грейпфрутовый и апельсиновый. Ягодные соки, благодаря высокому содержанию органических кислот, хорошо насыщают организм влагой.

Молочные коктейли

Все мы знаем, как дети любят молочные коктейли. Чтобы сделать их более полезными, можно добавить фрукты и ягоды. Сладкоежки также предпочитают вкус шоколада.

Молочные коктейли не только освежают, но и дарят чувство сытости. Приготовленные из натуральных ингредиентов коктейли способны обогатить организм кальцием, а также другими полезными элементами и витаминами.

Самый простой и вкусный рецепт охлаждающего коктейля: на 200 миллилитров охлажденного молока потребуются один банан и 80 грамм малины. Чтобы сделать напиток слаще можно добавить 10-15 грамм сахара. Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до однородного консистенции. Готовый коктейль рекомендуется украсить ягодами и мятой.

Чай

Чай отлично тонизирует и придает бодрость. Он хорошо восполняет объем потерянной жидкости, содержит большое количество антиоксидантов, витамины группы В, РР и А1. Напиток активизирует работу головного мозга. Летом можно использовать два его вида: холодный и классический.

Холодный. В магазинных напитках могут содержаться искусственные красители, ароматизаторы и подсластители, поэтому лучше его приготовить у себя на кухне. За основу можно взять зеленый чай, например, с жасмином. В него можно добавить пюре из половины манго, дольку лимона или лайма, а также лед.

Классический. Горячий чай вызывает повышенное потоотделение, это увеличивает отдачу тепла и снижает вероятность получения теплового удара. Однако к такому напитку предъявляется ряд требований:

больше подходит каркаде или травяной;

не стоит заваривать слишком крепкий;

лучше не использовать сахар;

хорошим дополнением станет долька лимона.

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Освежающие напитки – необходимы в жару. При правильном выборе они не только обеспечат организм необходимой влагой, но и пополнят запас витаминов и микроэлементов. Конечно, если есть возможность, лучше пить натуральные напитки собственного изготовления. Покупая их в магазине, старайтесь обращать внимание на состав, отсутствие вредных компонентов. Делайте правильный выбор и освежайтесь с пользой.