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Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов

Футбол Сборная Мира Фото: Instagram/transfermarkt_official
Названы 11 самых дорогих футболистов планеты, которые вошли в символическую сборную мира. Все эти игроки выступают в ведущих чемпионатах Европы, сообщает Zakon.kz.

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В этот список, составленный экспертами Transfermarkt, вошли три представителя британского "МанСити", который недавно стал лучшей командой Европы. Чемпионы АПЛ-2023 делегировали в сборную мира дорогих игроков – Эрлинга Холанда, Филипа Фодена и Рубена Диаша. Голкипером этой дружины назначен страж ворот португальского "Порту" Диогу Кошта.

Рыночная стоимость 11 игроков, попавших в эту сборную, составила 1,25 млрд евро.

Полный список самых дорогих футболистов планеты выглядит следующим образом:

Вратарь – Диогу Кошта (45 млн, "Порту").

Защитники – Йошко Гвардиол (75 млн, "Лейпциг"), Рубен Диаш (80 млн, "МанСити") и Маттейс де Лигт (75 млн, "Бавария").

Полузащитники – Джуд Беллингем (120 млн, "Реал"), Джамал Мусиала (110 млн, "Бавария"), Филип Фоден (110 млн, "МанСити"), Букайо Сака (120 млн, "Арсенал") и Винисиус Жуниор (150 млн, "Реал").

Форварды – Килиан Мбаппе (180 млн, "ПСЖ") и Эрлинг Холанд (180 млн, "МанСити").

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