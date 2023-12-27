Появился список самых дорогих капитанов мирового футбола

Популярный интернет-сайт Transfermarkt назвал символическую сборную самых дорогих капитанов команд, куда вошли футболисты разных амплуа, сообщает Zakon.kz.

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На взгляд экспертов Transfermarkt, место в воротах данной сборной заслужил российский голкипер Матвей Сафонов (18 млн евро), который является капитаном клуба "Краснодар". Далее в оборонительных позициях идут защитники: Хосе Гайя ("Валенсия", 30 млн), Макс Килмен ("Вулверхэмптон", 35 млн), Маркиньос (ПСЖ, 60 млн) и Рис Джеймс ("Челси", 50 млн).

В качестве полузащитников включены капитаны: Джон Макгинн ("Астон Вилла", 30 млн евро), Мартин Эдегор ("Арсенал", 90 млн) и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 70 млн).

В схему Transfermarkt в атаке вошли форварды: Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", 50 млн), Лаутаро Мартинес ("Интер", 110 млн) и Лионель Месси ("Интер Майами", 35 млн).

Ранее Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире.