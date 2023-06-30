Насколько подорожают коммунальные услуги этой осенью

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, насколько повысится стоимость услуг ЖКХ этой осенью, сообщает Zakon.kz.

Своими расчетами министр поделился в кулуарах Мажилиса 30 июня. В качестве примера он привел среднюю двухкомнатную квартиру площадью 60-70 квадратных метров.

"В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус. Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой, и когда снижают до норматива, люди начинают жаловаться. Это говорит о том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон. Нужно привыкать к нормальным нормам – 20-21 градус. Зимой это нормально, нужно экономить ресурсы. У нас люди привыкают к высоким температурам дома, и идет большая нагрузка на сети". Алибек Куантыров

Министр также отметил, что должна быть активная приборотизация, чтобы люди имели стимул отслеживать показатели и экономить. Сейчас охват казахстанцев приборами учета составляет 74%.

"Не все будет за счет тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения". Алибек Куантыров

В апреле министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в Мажилисе рассказал, насколько могут повыситься тарифы на коммунальные услуги в стране.