На сколько могут подорожать комуслуги в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в Мажилисе рассказал, на сколько могут повыситься тарифы на коммунальные услуги в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Алмасадам Саткалиев, тариф – он расчетный, куда входит регулируемый уровень заработной платы, а также тарифная смета.

"Идет индивидуальный подход. То есть там, где предприятие производит инвестиции, этот тариф должен включать окупаемость этих инвестиций в течение определенного периода времени. Чем дольше этот период, тем меньше влияния на тариф. Готовность собственников осуществить эти инвестиции, есть ответственность за необходимость восстановления базовой инфраструктуры... С учетом того, что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут, а максимум... в зависимости от объема инвестиций, которые также будут регулироваться". Алмасадам Саткалиев

По такому же принципу, по словам главы Минэнерго, должны формироваться тарифы на электроэнергию.

"Тариф на электроэнергию также будет зависеть от объема инвестиций, а инвестиции будут масштабные. Населению нужно понимать: или будет электроэнергия дороже немного, но она будет, или мы где-нибудь получим второй Экибастуз". Алмасадам Саткалиев

Министр напомнил, что вопрос о необходимости повышения тарифа минимум в два раза в электроэнергии поднимался пять лет назад, чтобы обеспечить рост в отрасли. Но тогда по многим причинам это не было сделано. Как итог: инвестиции сделаны не были, и износ вырос за это время с 58% до 66%.

"Если говорить условно в пределах трех-четырех лет, то не менее 15% в год тариф должен расти. По воде тоже нужно смотреть, что является источником водоснабжения. То есть для западных регионов, где идет опреснение воды, может быть, нужно делать разбивку по категориям потребителей. Там есть нефтяники, которые потребляют техническую воду, и для них тариф можно сделать больше и за счет этого субсидировать другие группы". Алмасадам Саткалиев

Между тем, по его словам, конечный ценник не будет таким большим: например, если владелец сейчас платит 15 тыс. тенге за комуслуги, то при повышении речь может идти о 1,5 тыс. тенге.

Ранее новый глава Минэнерго озвучил еще одну причину планируемого роста цен на ГСМ.