Какое вознаграждение будут выплачивать исполнителям и авторам фонограмм
Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК приказом от 22 июня 2023 года утвердил минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм, сообщает Zakon.kz.
Так, за использование исполнений и фонограмм путем публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения установлены ставки:
- Кафе, бары (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 0,2 МРП (690 тенге в 2023 году), при бесплатном – 0,1 МРП (345 тенге).
- Рестораны (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 0,25 МРП (862,5 тенге), при бесплатном – 0,15 МРП (517,5 тенге).
- Ночные клубы (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 1% от дохода от продажи билетов, при бесплатном – 0,2 МРП.
- Казино и другие игорные заведения (в месяц за каждое посадочное место) – 0,4 МРП (1380 тенге).
- Культурно-развлекательные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – 0,05 МРП (172,5 тенге).
- Спортивно-оздоровительные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – при платном входе 0,01 МРП (34,5 тенге), при бесплатном – 0,001 МРП (3,45 тенге).
- Ярмарки, выставки, показы мод, конкурсы красоты и профессионального мастерства (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – 0,02 (69 тенге) и 0,002 МРП (6,9 тенге), соответственно.
- Гостиницы, санатории, дома отдыха и пансионаты (в месяц за единицу технического средства, используемого для публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения) – 0,16 МРП (55,2 тенге).
- Пассажирский транспорт (от дохода, полученного в результате продажи каждого билета) – 0,001 МРП.
- Места для массового катания на коньках, роликах (в месяц за каждый квадратный метр помещения (территории), используемого для этих целей) – 0,05 МРП при платном входе, при бесплатном – 0,01 МРП.
- Театры, кинозалы и иные места, предназначенные для демонстрации фильмов (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемого помещения) – 0,01 и 0,001 МРП, соответственно.
- Торговые дома, магазины, торговые рынки и иные места, предназначенные для целей торговли (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой территории) – 0,002 МРП (6,9 тенге).
Посмотреть все ставки можно здесь.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2023 года.
Министр юстиции РК приказом от 22 июня 2023 года также утвердил минимальные ставки авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений.
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