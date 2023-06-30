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Какое вознаграждение будут выплачивать исполнителям и авторам фонограмм

Какое вознаграждение будут выплачивать исполнителям и авторам фонограмм Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК приказом от 22 июня 2023 года утвердил минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм, сообщает Zakon.kz.

Так, за использование исполнений и фонограмм путем публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения установлены ставки:

  • Кафе, бары (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 0,2 МРП (690 тенге в 2023 году), при бесплатном – 0,1 МРП (345 тенге).
  • Рестораны (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 0,25 МРП (862,5 тенге), при бесплатном – 0,15 МРП (517,5 тенге).
  • Ночные клубы (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 1% от дохода от продажи билетов, при бесплатном – 0,2 МРП.
  • Казино и другие игорные заведения (в месяц за каждое посадочное место) – 0,4 МРП (1380 тенге).
  • Культурно-развлекательные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – 0,05 МРП (172,5 тенге).
  • Спортивно-оздоровительные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – при платном входе 0,01 МРП (34,5 тенге), при бесплатном – 0,001 МРП (3,45 тенге).
  • Ярмарки, выставки, показы мод, конкурсы красоты и профессионального мастерства (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – 0,02 (69 тенге) и 0,002 МРП (6,9 тенге), соответственно.
  • Гостиницы, санатории, дома отдыха и пансионаты (в месяц за единицу технического средства, используемого для публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения) – 0,16 МРП (55,2 тенге).
  • Пассажирский транспорт (от дохода, полученного в результате продажи каждого билета) – 0,001 МРП.
  • Места для массового катания на коньках, роликах (в месяц за каждый квадратный метр помещения (территории), используемого для этих целей) – 0,05 МРП при платном входе, при бесплатном – 0,01 МРП.
  • Театры, кинозалы и иные места, предназначенные для демонстрации фильмов (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемого помещения) – 0,01 и 0,001 МРП, соответственно.
  • Торговые дома, магазины, торговые рынки и иные места, предназначенные для целей торговли (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой территории) – 0,002 МРП (6,9 тенге).

Посмотреть все ставки можно здесь.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2023 года.

Министр юстиции РК приказом от 22 июня 2023 года также утвердил минимальные ставки авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений.

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Лариса Черненко
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