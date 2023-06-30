Новые налоговый, водный, градостроительный кодексы: депутаты будут писать их вместе с людьми

Сегодня под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось совместное заседание палат Парламента, где подведены итоги работы первой сессии VIII созыва.

Как отметил Ерлан Кошанов, несмотря на то, что данная сессия Парламента длилась всего 100 дней, депутаты провели очень большую и содержательную работу.

Фото: Жаслан Жумабеков

"Главной особенностью нынешнего созыва является то, что многие важные законопроекты разрабатывались по инициативе депутатов. Инициированные депутатами законопроекты основаны на потребностях избирателей, актуальных запросах общества, поручениях главы государства", – сказал спикер Мажилиса.

Фото: Жаслан Жумабеков

Среди них – законы о возврате государству незаконно приобретенных активов, о регулировании оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, а также о профессиональных квалификациях и другие.

Председатель Мажилиса отметил, что со следующей недели начнутся выезды депутатов в регионы.

Фото: Жаслан Жумабеков

"Важен обмен мнениями с населением по рассматриваемым законам, мы должны знать и учитывать настроение общественности. Парламент пишет законы для народа и вместе с народом. Это наша главная позиция", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что эффективная законотворческая работа депутатов будет продолжена и в следующей парламентской сессии.

Фото: Жаслан Жумабеков

"Мы продолжим работу над законопроектом по вопросам выплат детям из Нацфонда. Это одна из главных инициатив президента в рамках его масштабных политических реформ. Перед нами стоят новые задачи главы государства по работе над проектами Налогового, Бюджетного, Водного, Градостроительного кодексов, законопроектами в сфере государственных закупок, научной и научно-технической политики", – отметил Ерлан Кошанов.

Фото: Жаслан Жумабеков

С начала сессии было проведено три совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний Сената и 15 пленарных заседаний Мажилиса, на которых рассмотрено более 120 вопросов. В работе Парламента находилось 82 законопроекта, из них 25 – приняты, 13 – вступили в силу.

