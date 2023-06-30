Новые Налоговый, Водный, Градостроительный кодексы: депутаты будут писать их вместе с людьми
Как отметил Ерлан Кошанов, несмотря на то, что данная сессия Парламента длилась всего 100 дней, депутаты провели очень большую и содержательную работу.
Фото: Жаслан Жумабеков
"Главной особенностью нынешнего созыва является то, что многие важные законопроекты разрабатывались по инициативе депутатов. Инициированные депутатами законопроекты основаны на потребностях избирателей, актуальных запросах общества, поручениях главы государства", – сказал спикер Мажилиса.
Фото: Жаслан Жумабеков
Среди них – законы о возврате государству незаконно приобретенных активов, о регулировании оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, а также о профессиональных квалификациях и другие.
Председатель Мажилиса отметил, что со следующей недели начнутся выезды депутатов в регионы.
Фото: Жаслан Жумабеков
"Важен обмен мнениями с населением по рассматриваемым законам, мы должны знать и учитывать настроение общественности. Парламент пишет законы для народа и вместе с народом. Это наша главная позиция", – подчеркнул Ерлан Кошанов.
Спикер Мажилиса выразил уверенность, что эффективная законотворческая работа депутатов будет продолжена и в следующей парламентской сессии.
Фото: Жаслан Жумабеков
"Мы продолжим работу над законопроектом по вопросам выплат детям из Нацфонда. Это одна из главных инициатив президента в рамках его масштабных политических реформ. Перед нами стоят новые задачи главы государства по работе над проектами Налогового, Бюджетного, Водного, Градостроительного кодексов, законопроектами в сфере государственных закупок, научной и научно-технической политики", – отметил Ерлан Кошанов.
Фото: Жаслан Жумабеков
С начала сессии было проведено три совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний Сената и 15 пленарных заседаний Мажилиса, на которых рассмотрено более 120 вопросов. В работе Парламента находилось 82 законопроекта, из них 25 – приняты, 13 – вступили в силу.