Более 100 законов принял Парламент во второй сессии

Сегодня, 28 июня 2024 года, под председательством Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось совместное заседание палат Парламента, на котором депутаты подвели итоги работы второй сессии VIII созыва.

Ерлан Кошанов отметил, что прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство".

"Провозглашенный президентом принцип верховенства закона и порядка стал базовым ориентиром в прошедшем законотворческом сезоне. Заданный вектор повысил запросы общества к принятию качественных законов. Парламент стал площадкой для публичного обсуждения и выработки законодательных решений по имеющимся проблемам в стране. Формируется восприятие закона, как основного ключа к решению проблем. Растет статус и вес нормативных документов", – поделился председатель Мажилиса.

Спикер палаты подчеркнул, что в этой сессии был отработан полноценный парламентский цикл. Базовым вектором деятельности депутатского корпуса была реализация ежегодных посланий главы государства, президентской предвыборной программы, решений, принятых на Национальном курултае.

"Законодательная повестка второй сессии была достаточно насыщенной. Проведены пять совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний Мажилиса и 43 пленарных заседания Сената. За время текущей сессии в работе обеих палат находились 179 законопроектов, из которых приняты 102", – рассказал Ерлан Кошанов.

Среди принятых законов – о теплоэнергетике, о государственных закупках, о масс-медиа, о противодействии торговле людьми, по борьбе с бытовым насилием, по вопросам защиты прав заемщиков, по борьбе с лудоманией и другие.

Фото: Мажилис

В частности, депутаты ужесточили требования к букмекерским конторам и казино, ввели уголовную ответственность за организацию деятельности онлайн-казино, запретили играть должникам и алиментщикам. Таким образом, по словам председателя Мажилиса, сделан важный шаг на социальное оздоровление общества.

Кроме того, парламентарии приняли главный финансовый документ страны – республиканский бюджет. Удалось решить вопрос социальной защиты людей, занятых на работах с вредными условиями труда. Также Парламент ратифицировал 46 международных договоров и соглашений.

Фото: Мажилис

Спикер Мажилиса отметил, что благодаря новой конституционной норме значительно усилен парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Депутаты заслушивают отчет председателя Высшей аудиторской палаты два раза в год.

"В ходе сессии были заслушаны отчеты касательно вопросов водной отрасли, а также развития транспорта. Сейчас это самые актуальные проблемы для многих населенных пунктов. По итогам Парламентом приняты необходимые рекомендации и направлены в адрес правительства и Высшей аудиторской палаты", – сообщил Ерлан Кошанов.

За текущий период в Мажилисе и Сенате состоялись три парламентских слушания и 10 правительственных часов. Спикер обратил внимание на то, что они стали эффективным механизмом общественного участия в законодательном процессе.

"Вместе с тем хотел бы остановиться на некоторых проблемных вопросах при взаимодействии с правительством. Имеет место недостаточная проработанность норм законопроектов, их низкое качество. Наглядный пример – это проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и экспертное сообщество. Похожая ситуация и с проектом Строительного кодекса. Особого внимания заслуживают сроки внесения законопроектов в Мажилис. Зачастую они срываются", – подчеркнул председатель Мажилиса.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на ответах на депутатские запросы. По его словам, в них даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Спикер рекомендовал правительству сконцентрироваться на озвученных вопросах для слаженности совместной работы.

Фото: Мажилис

Серьезный акцент в работе Парламента делается на связь с избирателями. В этой сессии депутаты посетили порядка 800 населенных пунктов, провели около 2000 встреч.

"Все проблемные вопросы наших избирателей депутаты отражают в своих депутатских запросах. Так, в течение этой сессии в адрес правительства и других государственных органов депутатами Сената и Мажилиса направлены 727 депутатских запроса. С начала сессии проведены два заседания с приглашением членов правительства, на которых отдельно рассматривались наказы наших избирателей. Как итог, сегодня государство получило еще один работающий канал, регулирующий деятельность госорганов с учетом запросов людей", – отметил председатель Мажилиса.

Кроме того, в депутатской практике прочно закрепились экстренные выезды в регионы для решения острых вопросов. Хорошим "мостом" между депутатами и общественностью стала Общественная приемная Мажилиса. А Общественная палата при Мажилисе стала доступной трибуной для выражения интересов представителей различных групп населения.

В целом, по словам Ерлана Кошанова, высказанная главой государства идея о том, что общественные дискуссии должны вестись именно в стенах Парламента, получила свое развитие в виде активности этих площадок.

Вместе с тем значительному укреплению доверия общества к власти призван послужить Электронный парламент. Активную работу также проводят депутатские группы "Бір ел – бір мүдде", "Инклюзивный Парламент" и "Өңір".

Спикер отметил, что отдельное внимание уделяется развитию парламентской дипломатии. В течение сессии депутаты активно работали в рамках 14 международных парламентских организаций. Приняли участие в 257 международных мероприятиях и осуществляли сотрудничество с парламентами 38 зарубежных стран.

Фото: Мажилис

В завершение Ерлан Кошанов подчеркнул, что в завершившейся сессии депутатами заложена основа для дальнейшей законотворческой работы.

"Вчера в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку работе Парламента. В следующей сессии мы должны не снижать набранный темп. Прежде всего, мы должны сосредоточиться на законодательном обеспечении инициатив главы государства. В настоящее время в портфеле Парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами. Мы ожидаем также абсолютно новый Цифровой кодекс. Нас ждет серьезная работа над законопроектами по вопросам противодействия коррупции, борьбы с наркобизнесом, реформы судебной системы религии и другими. Здесь потребуется слаженная и скрупулезная работа как Парламента, правительства, так и экспертного сообщества", – заявил председатель Мажилиса.

Подводя итоги выступления, Ерлан Кошанов поблагодарил членов правительства, представителей гражданского общества, экспертного сообщества и масс-медиа.