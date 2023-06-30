Президент: Лучшим сотрудникам полиции следует оказывать поддержку

На заседании коллегии МВД 30 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что полицейские должны проявлять сдержанность и не допускать грубости при общении с гражданами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в своем выступлении на коллегии МВД президент акцентировал особое внимание на соблюдении этических норм стражами порядка.

"Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что среди казахстанских офицеров полиции немало профессионалов, верных присяге, которые служат примером для других сотрудников, в первую очередь, молодых. Лучшим полицейским следует оказывать поддержку, добавил он.

"Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел", – сказал президент.

На коллегии МВД Касым-Жомарт Токаев также предостерег казахстанскую полицию от "оперативных игр с организованным криминалитетом".