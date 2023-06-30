"Мертвым душам" начисляли заработные платы в школах и детских садах Абайской области

Первые руководители и главные бухгалтеры в нескольких районах Абайской области оказались нечистыми на руку, сообщает Zakon.kz.

По итогам анализа коррупционных рисков прошла проверка финансовой деятельности детских садов и школ, которая выявила ряд крупных афер и хищений бюджетных средств в особо крупных размерах.



Решение кадровых вопросов за определенное вознаграждение, махинации с начислением зарплат, выдача поддельных аттестатов и сертификатов, а также злоупотребление при проведении госзакупок – вот основной список коррупционных рисков в Абайской области, выявленных в ходе проведения комплексного внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности учреждений дошкольного и среднего образования Абайской области. Анализ сотрудники Антикора проводили по инициативе министра просвещения на территории всей республики.

"Согласно статистическим данным прошлых лет, основная доля преступлений коррупционного характера в сфере образования приходится на директоров и бухгалтеров школ, заведующих детскими садами, руководителей и специалистов управлений и отделов образования. И сегодня ситуация практически не изменилась", – отметил первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Абайской области Рустем Токбергенов на прошедшем накануне брифинге.

По его словам, результаты внешнего анализа свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков во всех сферах образования. При этом схемы хищения бюджетных средств выявлены в шести районах области – это областной центр Семей, а также Аягозский, Абайский, Жарминский, Урджарский и Кокпектинский районы. В коррупционных деяниях обвинили трех директоров, шесть бухгалтеров и одного экономиста.

"На сегодняшний день по четырем фактам зарегистрированы досудебные расследования. Общая сумма причиненного ущерба составила 19,7 млн тенге", – сообщил Рустем Токбергенов.

По его информации, по трем из четырех фактов ущерб работники возместили добровольно в ходе проводимого анализа – на общую сумму 6 млн тенге.

На днях, 21 июня, Жарминский районный суд признал бухгалтера местного детского сада виновным в присвоении и растрате бюджетных средств в размере 2,4 млн тенге. По приговору суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года с отсрочкой отбытия срока наказания на пять лет в связи с имеющимся малолетним ребенком. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как рассказал Рустем Токбергенов, анализ помог вскрыть и разложить по составляющим всю схему хищения государственных средств: от этапа планирования до растраты и присвоения.

Так, первоначально при формировании школами бюджетных заявок искусственно завышаются расходы на зарплату с целью дальнейших хищений.

К примеру, при составлении списков работников школ бухгалтеры добавляют пустые строки с отражением фиктивных сумм зарплат. В последующем эти строки в электронных таблицах скрываются, а итоговая сумма остается.

По другой схеме бухгалтеры искусственно "раздувают" бюджет учреждения образования за счет искусственного создания вакантного фонда, увеличения стажа работы сотрудников, закладки сумм, необходимых для выплаты больничных и декретного отпуска, а также увеличения реального количества учащихся или необоснованного присвоения категорий отдельным сотрудникам.

"Такие искажения очень сложно перепроверить. До сих пор все на бумаге и в большом объеме. Процесс формирования бюджета от направления заявок до их свода не автоматизирован", – отметил Рустем Токбергенов.

Искусственное завышение бюджета позволяет образовать значительную экономию бюджетных средств, которая отделами образования города или районов распределяется между теми школами и дошкольными учреждениями, кто задействован в общей цепочке хищений и коррупционных схем. В первую очередь "сэкономленные" средства идут в фонд оплаты труда, где можно уже работнику начислить больше, чем ему положено по должности.

"Бухгалтера совершают такие манипуляции как в отношении себя, так и в отношении аффилированных работников", – пояснил представитель региональной антикоррупционной службы.

Именно так поступила бухгалтер одного из учреждений системы образования Жарминского района, когда свободно пользовалась электронным ключом руководителя, чтобы начислить на свое имя дополнительную заработную плату. На сегодняшний день предварительная сумма ущерба оценивается в 3,1 млн тенге.

В Урджарском районе ее коллега в течение трех лет также начисляла себе зарплату сверх положенной нормы на общую сумму 3,9 млн тенге.

Есть случаи, когда бухгалтеры начисляли зарплаты за несуществующие должности на имя своих знакомых, либо руководителя или бухгалтера организации.

Например, в Кокпектинском районе заведующая детским садом получала дополнительную заработную плату в качестве учителя английского языка по 168 тыс. тенге ежемесячно.

При этом для детей ясельного возраста преподавание английского языка вообще не предусмотрено.

"Еще одним распространенным способом хищения является принятие на работу и начисление зарплаты "мертвым душам". Здесь директор издает фиктивный приказ о приеме на работу своих знакомых и родственников. В последующем начисленную им зарплату присваивает", – отметил Рустем Токбергенов.

Такой факт был выявлен в Семее, где в одном из детских садов фиктивно были трудоустроены четыре человека, а их заработную плату забирала в свой карман заведующая. Сумма ущерба составила 2,6 млн тенге.

Анализ показал, что отсутствие автоматизации процессов планирования и освоения бюджетных средств, а также интеграции информационных систем и государственных баз данных позволяет легко манипулировать платежными документами.

Кроме того, в системе образования региона нет системы управления рисками, которая бы позволяла заблаговременно предупреждать хищение бюджетных средств.

Также немаловажным фактором является существенный дисбаланс в заработной плате бухгалтеров и педагогов. Так, если бухгалтер получает 130-140 тыс. тенге, то педагоги сегодня зарабатывают до 500-600 тыс. тенге ежемесячно, в зависимости от нагрузки, стажа и категории.

Не работает в Абайской области и введенный в 2022 году институт ротаций. Слишком неспешно принимают решения о перестановке руководителей учреждений районных и городских отделов образования.

Сотрудники Антикора Абайской области внесли целый ряд предложений, которые бы сократили коррупционные риски:

Во-первых , минимизировать человеческий фактор при формировании бюджетных заявок.

, минимизировать человеческий фактор при формировании бюджетных заявок. Во-вторых , для всех образовательных учреждений создать единую систему ведения бухгалтерского учета, которую следует интегрировать с системой казначейства, Национальной образовательной базой данных и базой данных "Физические лица".

, для всех образовательных учреждений создать единую систему ведения бухгалтерского учета, которую следует интегрировать с системой казначейства, Национальной образовательной базой данных и базой данных "Физические лица". В-третьих, создать систему управления рисками в целой отрасли, которая позволит заранее предупреждать и реагировать на манипуляции с платежными документами и аномальные выплаты работникам бюджетной сферы.

Кроме того, Антикор предложил внедрить биометрическую идентификацию при входе в информационные системы и базы данных, что позволит усилить персональную ответственность должностных лиц, автоматизировать контроль рабочего персонала. Это должно исключить трудоустройство "мертвых душ", а также оптимизировать бухгалтерии школ с централизацией их на уровне отделов образований с повышением заработной платы.

И, наконец, создать при Управлении образования Абайской области службу внутреннего аудита, которая и будет пресекать такого рода коррупционные правонарушения.