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В Абайской области школьников отправили на дистанционку

В Абайской области школьников отправили на дистанционку Фото: pixabay
В нескольких районах Абайской области учеников отправили на дистанционное обучение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 22 января, учащихся первой смены нескольких районов Абайской области перевели на дистанционное обучение. В регионе неблагоприятные погодные условия, пишет KazInform.

  • 1-11 классы 6 школ Бородулихинского района
  • 1-11 классы 15 школ Кокпектинского района
  • 1-11 классы 17 школ Аксуатского района
  • 1-11 классы 1 школы, 1-9 классы 3 школ, 1-4 классы 1 школы Бескарагайского района переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за непогоды учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в понедельник, 22 января.

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