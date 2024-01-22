В Абайской области школьников отправили на дистанционку

В нескольких районах Абайской области учеников отправили на дистанционное обучение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 22 января, учащихся первой смены нескольких районов Абайской области перевели на дистанционное обучение. В регионе неблагоприятные погодные условия, пишет KazInform.

1-11 классы 6 школ Бородулихинского района

1-11 классы 15 школ Кокпектинского района

1-11 классы 17 школ Аксуатского района

1-11 классы 1 школы, 1-9 классы 3 школ, 1-4 классы 1 школы Бескарагайского района переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за непогоды учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в понедельник, 22 января.