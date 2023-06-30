Гульмира Сатыбалды получила еще один тюремный срок

Суд №2 Кызылорды вынес приговор Гульмире Сатыбалды и шести другим подсудимым по делу о присвоении и растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, дело рассматривали по ч. 4, п. 2 статьи 189 УК РК. Следствие установило, что Гульмира Сатыбалды с 2018 по 2020 год, не выполняя работы по проекту обогрева левого берега реки Сырдарья в Кызылорде, в составе группы лиц по предварительному сговору присвоила и растратила вверенное ей имущество в особо крупном размере. Под влиянием Сатыбалды компания "Ария-Жаңа Астана" выиграла тендер, работы по которому фактически не выполнила.

Четверо других подсудимых, по данным следствия, вступили в сговор для присвоения и растраты вверенного имущества в особо крупных размерах с использованием судебного положения. Еще двое фигурантов дела подписали акт приема-передачи незавершенных работ.

"Преступными действиями подсудимых государству нанесен ущерб в сумме 441 млн тенге. Вина подсудимых доказана заявлением подсудимого Б., судебными и судебно-экономическими экспертизами объекта строительства, показаниями бухгалтера, счетовода и учредителей ТОО", – говорится в сообщении суда.

Прокурор запрашивал для Гульмиры Сатыбалды восемь лет лишения свободы, для ее сообщников – по семь лет, для подписавших фиктивный акт приемки фигурантов – по семь лет условно. Суд с такой позицией обвинения согласился и приговорил Гульмиру Сатыбалды к восьми годам лишения свободы (с учетом приговора Байконырского районного суда №2 города Астаны, отправившего ее за решетку на семь лет). Четыре ее сообщника получили по семь лет лишения свободы и больше никогда не смогут занимать должности на госслужбе, еще двух фигурантов приговорили к семи годам условного срока.

"Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме и в настоящее время восстановлен. Приговор суда не вступил в законную силу", – сообщили в суде.

В мае Гульмире Сатыбалды вынесли приговор в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по статьям о самоуправстве (ст. 389 ч. 4 УК РК) и руководстве преступной группой с целью похищения человека (ст. 28 ч. 3, ст. 125 УК РК).