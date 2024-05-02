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Дело Гульмиры Сатыбалды направили в суд

Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:35 Фото: akorda.kz
Антикоррупционная служба завершила расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 2 мая 2024 года сказано, что в настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела.

Также сказано, что в отношении Гульмиры Сатыбалды с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит".Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта 2022 года. Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняли в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

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В мае 2023 года Гульмире Сатыбалды вынесли приговор в Астане. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по статьям о самоуправстве (ст. 389 ч. 4 УК РК) и руководстве преступной группой с целью похищения человека (ст. 28 ч. 3, ст. 125 УК РК).

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