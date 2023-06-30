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Президент призвал решительно бороться с производством синтетических наркотиков в Казахстане

Токаев поручил решительно бороться с производством синтетических наркотиков Фото: akorda.kz
На заседании коллегии МВД 30 июня Касым-Жомарт Токаев призвал принять решительные меры для борьбы с производством синтетических наркотиков в стране, сообщает Akorda.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент обратился к сотрудникам правоохранительных органов и отметил, что производство наркотиков перешло на территорию Казахстана.

"Это серьезное явление, которое угрожает безопасности нашего государства. Здесь нужно объединить усилия всех уполномоченных органов для борьбы, иначе мы упустим ситуацию", – предупредил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства приказал принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков на территории Казахстана. Это очень важная задача, подчеркнул он.


Ранее на заседании коллегии Касым-Жомарт Токаев высказался о большом количестве смертельных ДТП в стране.

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