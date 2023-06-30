"Астана" провела презентацию команды перед "Тур де Франс-2023"

29 июня в испанском городе Бильбао прошла презентация 22 команд, которые 1 июля вступят в борьбу на самой знаменитой велогонке мира "Тур де Франс". В этом списке была и казахстанская "Астана", которая показала свою новую форму, сообщает Zakon.kz.

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Фотографиями с презентации казахстанские спортсмены поделились в Twitter.

Болельщики велоспорта тепло приветствовали восьмерых гонщиков Astana Qazaqstan Team, которые будут защищать честь Казахстана в ближайшие три недели на "Большой Петле".





Главными лицами команды РК на презентации стали ее капитаны, британец Марк Кэвендиш и чемпион страны Алексей Луценко.





Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Алексей Луценко приехал на нынешний "Тур де Франс" в ранге чемпиона Казахстана. По мнению специалистов, он может повторить свой успех двух последних лет на этой гонке. Петропавловский велогонщик два года подряд заканчивал "Тур де Франс" в топ-10 генеральной классификации.





Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Помимо Марка Кэвендиша и Алексея Луценко, на старт французских состязаний в форме "Астаны" выйдут Джанни Москон (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Евгений Федоров (Казахстан), Кейс Бол (Голландия), Давид де ла Крус (Испания) и Луис-Леон Санчес (Испания).





Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Главными фаворитами нынешней, 110-й серии "Тур де Франс" считаются Йонас Вингегор (Дания), действующий чемпион "Большой Петли", и двукратный победитель французского Гранд-Тура Тадей Погачар (Словения).

"Тур де Франс" стартует 1 июля по дорогам Бильбао. Гонщики определят сильнейшего на холмистом этапе протяженностью в 182 км.

Ранее капитан "Астаны" Алексей Луценко стал чемпионом Казахстана по велоспорту.