"Астана" провела презентацию команды перед "Тур де Франс-2023"
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Фотографиями с презентации казахстанские спортсмены поделились в Twitter.
Болельщики велоспорта тепло приветствовали восьмерых гонщиков Astana Qazaqstan Team, которые будут защищать честь Казахстана в ближайшие три недели на "Большой Петле".
Главными лицами команды РК на презентации стали ее капитаны, британец Марк Кэвендиш и чемпион страны Алексей Луценко.
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Алексей Луценко приехал на нынешний "Тур де Франс" в ранге чемпиона Казахстана. По мнению специалистов, он может повторить свой успех двух последних лет на этой гонке. Петропавловский велогонщик два года подряд заканчивал "Тур де Франс" в топ-10 генеральной классификации.
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Помимо Марка Кэвендиша и Алексея Луценко, на старт французских состязаний в форме "Астаны" выйдут Джанни Москон (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Евгений Федоров (Казахстан), Кейс Бол (Голландия), Давид де ла Крус (Испания) и Луис-Леон Санчес (Испания).
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Главными фаворитами нынешней, 110-й серии "Тур де Франс" считаются Йонас Вингегор (Дания), действующий чемпион "Большой Петли", и двукратный победитель французского Гранд-Тура Тадей Погачар (Словения).
"Тур де Франс" стартует 1 июля по дорогам Бильбао. Гонщики определят сильнейшего на холмистом этапе протяженностью в 182 км.
Ранее капитан "Астаны" Алексей Луценко стал чемпионом Казахстана по велоспорту.