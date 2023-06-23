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Капитан "Астаны" стал чемпионом Казахстана по велоспорту

Алексей Луценко стал чемпионом Казахстана по велоспорту Фото: Instagram/kcfkz
В эти дни на дорогах Талдыкоргана проходит первенство Казахстана по велоспорту. В индивидуальной гонке с раздельным стартом победу одержал титулованный велогонщик, капитан Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко, сообщает Zakon.kz.

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На старт гонки вышли 40 участников, среди которых были три чемпиона прошлых лет в индивидуальной гонке с раздельным стартом: Алексей Луценко, Дмитрий Груздев и Юрий Натаров. В итоге на финишной черте лучшее время показал капитан "Астаны", который проехал дистанцию в 30 км за 34 минуты и 34 секунды.

Велоспорт Чемпион РК

Фото: Instagram/kcfkz

Второе место занял Дмитрий Груздев (35:59), а бронзовым призером в индивидуальной гонке стал Антон Кузьмин (36:9). В топ-5 самых быстрых гонщиков также вошли Глеб Брусенский и Даниил Марухин. 

У женщин в той же дисциплине на дистанции в 25 км "золото" чемпионата страны второй год подряд завоевала Махаббат Умутжанова (36:3). Серебряная медаль досталась Виолетте Казаковой (37:11). Замкнула тройку лидеров молодая гонщица Акпейил Осим (37:21).

Велоспорт ЧРК Призеры

Фото: Instagram/kcfkz

На этих состязаниях также разыгрывают медали андеры, юниоры и паралимпийцы. Основная борьба в категории "элита" развернется 25 июня в групповой гонке среди мужчин на дистанции 164 км. В этот же день завершатся соревнования лучших велосипедистов Казахстана.

В начале июня казахстанские велогонщики стали лучшими на азиатском первенстве 2023 года по велоспорту на шоссе.

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Astana Qazaqstan Team
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