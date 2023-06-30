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Вместо ЖК социальные объекты: как в Астане борются с точечной застройкой

Вместо ЖК социальные объекты: как в Астане борются с точечной застройкой Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане ведется борьба с точечной застройкой. На 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов появятся социальные объекты. Это школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детсады.

Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек:

"В городе 22 таких объекта. Все объекты мы знаем. По ним активно работаем с инициативными группами из жильцов соседних домов и представителями застройщиков. Пара объектов сейчас находятся в судах, по остальным решение уже есть. Участки будут использованы под строительство социальных объектов с учетом мнения жителей".

К примеру, по набережной реки Есиль, в районе улицы Косыгина, внесены изменения в ПДП, многоквартирный жилой комплекс заменен на сквер, в районе ЖК "Copenhagen" МЖК также заменен на сквер.

"В районе ЖК "Nova city" МЖК заменен на образовательный центр, в районе ЖК "Городской романс" – на новый корпус к школе, детский сад и сквер".Женис Касымбек

Аким Астаны также отметил, что с января текущего года новых разрешений на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдается.

Более того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного пакета техусловий, работы на строительных участках будут полностью остановлены, а компания будет занесена в "черный" список недобросовестных компаний.

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Астана Касымбек Женис
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