Названы районы Алматы, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию Токаева

В Алматы в соответствии с поручением главы государства вводится мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал в акимате мегаполиса, где именно запретят строительство.

Как пояснили в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы, запрет касается территорий южнее :

Талгарского тракта,

Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД),

пр. аль-Фараби,

улиц Саина и Жандосова.

"Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них – острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов", – отметили в управлении.

Также сообщается, что в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.

"Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений". Управление городского планирования и урбанистики Алматы

Кроме того, в горной местности города находятся 1,5 тыс. участков (более 2 тыс. га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий.

Согласно Земельному кодексу РК, на территориях города запрещено размещение земель сельскохозяйственного назначения, то есть их застройка многоквартирным жильем создаст дополнительную нагрузку на инженерные коммуникации, социальную и транспортную инфраструктуру.

"На сегодня в городе действует запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3 этажей в верхней части и запрет на срез склонов. Однако застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов. Также управлением будут внесены корректировки в Генеральный план города до 2040 года, направленные на расширение зеленых зон и более сбалансированное развитие предгорных зон. О конкретных результатах будет сообщено дополнительно", – подчеркнул руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмас Жанбыршы.

3 августа 2025 года в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Дархана Сатыбалды, который рассказал президенту об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В Акорде отметили, что президент поручил акиму ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города. Отмечалось, что исключением станут лишь объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные Генеральным планом.