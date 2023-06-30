Напарником Роналду по клубу "Аль-Наср" станет игрок за 100 млн евро

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср", где играет Криштиану Роналду, подписал игрока сборной Хорватии Марцело Брозовича. По контракту Брозович получит 100 млн евро за три года, включая зарплату и подъемные, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



По информации журналиста Фабрицио Романо, полузащитнику итальянского "Интера" Брозовичу осталось подписать договор и пройти медицинский осмотр. Эти процедуры должны пройти 30 июня. Контракт с 30-летним хорватским игроком рассчитан до 2026 года.

Пополнит свой бюджет и миланский клуб: финалист последнего сезона Лиги чемпионов получит за Марцело Брозовича 23 млн евро.





Фото: Instagram/marcelo_brozovic

Хорватский полузащитник играет за миланский "Интер" с 2014 года. В составе этого клуба он становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В составе сборной Хорватии Марцело Брозович становился серебряным призером чемпионата мира-2018 в России и завоевал "бронзу" катарского мундиаля-2022.

Ранее стало известно, что Роналду начал карьеру в сборной Португалии с матча против Казахстана.