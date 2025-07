Игрок сборной Португалии будет новым напарником Роналду в "Аль-Насре"

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клуб Криштиану Роналду уже договорился с лондонским "Челси" о переходе Феликса за 30 млн евро.

Игрок сборной Португалии подпишет договор с "Аль-Насром" до июня 2027 года.

🔵🟡🇸🇦 João Félix’s contract at Al Nassr will be valid until June 2027, two years. pic.twitter.com/xVogDBj5zc