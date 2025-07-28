Игрок сборной Португалии будет новым напарником Роналду в "Аль-Насре"

25-летний португальский полузащитник Жоао Феликс и саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" планируют подписать контракт на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клуб Криштиану Роналду уже договорился с лондонским "Челси" о переходе Феликса за 30 млн евро.

Игрок сборной Португалии подпишет договор с "Аль-Насром" до июня 2027 года.

🔵🟡🇸🇦 João Félix’s contract at Al Nassr will be valid until June 2027, two years. pic.twitter.com/xVogDBj5zc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Учитывая бонусы и проценты от перепродажи, сумма контракта может дойти до 50 млн евро.

4 февраля 2025 года Феликс перешел в клуб Серии А "Милан" на правах аренды до конца сезона 2024/25. Надев майку самой популярной команды Италии, Жоао забил сразу же в дебютном матче и вывел коллег в полуфинал Кубка страны.

