Роналду начал карьеру в сборной Португалии с матча против Казахстана

Как уже известно, знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как игрок, сыгравший самое большое количество игр за сборную. А мало кто знает, что португалец впервые надел форму своей страны в матче с казахстанской дружиной, сообщает Zakon.kz.

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Случилось это 20 лет назад, когда сборная Португалия принимала у себя дома казахстанскую команду в рамках товарищеской игры. Тогда еще особо не известный 18-летний Роналду приехал на этот поединок как игрок английского "Манчестер Юнайтед". Дебют его состоялся 20 августа 2003 года в городе Шавеш, когда он вышел против сборной Казахстана, которую возглавлял российский специалист Леонид Пахомов.

Криштиану вышел на поле только во втором тайме товарищеского матча с Казахстаном, заменив главную звезду того периода Луиша Фигу. Молодой игрок в тот день не смог забить в ворота нашего прославленного вратаря Юрия Новикова. Но создал ряд опасных ситуаций и запомнился своей филигранной игрой.





Фото: Instagram/kff_team

А уже через год после встречи с казахстанской дружиной, в 2004 году, о Роналду заговорили в полный голос, когда он стал настоящей звездой. Португалия сумела добраться до финала Чемпионата Европы, где проиграла сборной Греции, а сам Криштиану забил несколько решающих мячей.





Фото: Instagram/kff_team

Если Роналду не смог поразить ворота казахстанских футболистов с первого раза, зато позднее португалец дважды не упустил свой шанс. В рамках отборочных игр европейского первенства Португалия два раза побеждала Казахстан (2006 и 2007 года), и в обоих случаях Криштиану отличался забитыми голами.





38-летний Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, стал первым в истории футболистом, который сыграл 200 официальных матчей за национальную сборную. Достижение стало мировым рекордом и его занесли в Книгу Гиннесса.

