Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду начал карьеру в сборной Португалии с матча против Казахстана

Футбол Дебют Португалия Фото: Instagram/kff_team
Как уже известно, знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как игрок, сыгравший самое большое количество игр за сборную. А мало кто знает, что португалец впервые надел форму своей страны в матче с казахстанской дружиной, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Случилось это 20 лет назад, когда сборная Португалия принимала у себя дома казахстанскую команду в рамках товарищеской игры. Тогда еще особо не известный 18-летний Роналду приехал на этот поединок как игрок английского "Манчестер Юнайтед". Дебют его состоялся 20 августа 2003 года в городе Шавеш, когда он вышел против сборной Казахстана, которую возглавлял российский специалист Леонид Пахомов. 

 

Криштиану вышел на поле только во втором тайме товарищеского матча с Казахстаном, заменив главную звезду того периода Луиша Фигу. Молодой игрок в тот день не смог забить в ворота нашего прославленного вратаря Юрия Новикова. Но создал ряд опасных ситуаций и запомнился своей филигранной игрой.

Футбол Карьера Игрока

Фото: Instagram/kff_team

А уже через год после встречи с казахстанской дружиной, в 2004 году, о Роналду заговорили в полный голос, когда он стал настоящей звездой. Португалия сумела добраться до финала Чемпионата Европы, где проиграла сборной Греции, а сам Криштиану забил несколько решающих мячей.

Футбол Карьера Игрока

Фото: Instagram/kff_team

Если Роналду не смог поразить ворота казахстанских футболистов с первого раза, зато позднее португалец дважды не упустил свой шанс. В рамках отборочных игр европейского первенства Португалия два раза побеждала Казахстан (2006 и 2007 года), и в обоих случаях Криштиану отличался забитыми голами.


38-летний Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, стал первым в истории футболистом, который сыграл 200 официальных матчей за национальную сборную. Достижение стало мировым рекордом и его занесли в Книгу Гиннесса.

Читайте также

Как отметят Международный Олимпийский день в Казахстане

Алькарас может вернуть звание первой ракетки мира: расклады от Olimpbet

Объявлены самые дорогие футболисты молодежного Чемпионата Европы-2023

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
певец
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
СпецЦОНы переводят на усиленный режим, чтобы успеть до завершения легализации
СпецЦОНы переводят на усиленный режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления