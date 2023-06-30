Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Социальный кодекс

С 1 июля вводится в действие Социальный кодекс.

Документом установлено, что государственная политика в сфере социальной защиты основывается на следующих принципах:

равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты;

превентивность;

адресность, доступность и дифференцированный подход;

солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения;

прозрачность и справедливость использования экономических ресурсов, а также соразмерность задачам государственной политики в сфере социальной защиты.

Социальная защита предоставляется в виде:

социальной защиты семьям, имеющим детей;

мер социальной защиты от безработицы и обеспечения занятости населения, а также социальных выплат по случаю потери работы при условии участия в системе обязательного социального страхования;

адресной социальной помощи лицам (семьям) со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности;

оказания специальных социальных услуг лицам (семьям), признанным нуждающимися в предоставлении специальных социальных услуг;

социальной защиты лиц с инвалидностью;

социальной помощи отдельным категориям граждан посредством выплаты специального государственного пособия;

пенсионного обеспечения;

социальной защиты лиц, потерявших кормильца;

единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий его семье либо лицу, осуществившему погребение.

Трудовое право

С 1 июля в Трудовом кодексе ряд нововведений в связи с принятием Социального кодекса.

В частности, устанавливается возможность совместного трудоустройства, 4-дневная рабочая неделя, скользящий график работы, определен порядок расчета размера социального пособия по временной нетрудоспособности, а также регламентирована платформенная занятость (т.е. труд водителей такси и курьеров, получающих заказы через онлайн-платформы типа Яндекс-такси, Glovo и другие.)

Социальные выплаты и пособия

С 1 июля социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца повысят на 14,5% от размера получаемых выплат.

Утверждены Правила назначения и выплаты государственного пособия воспитывающим детей с инвалидностью и лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.

К государственным пособиям для лиц с инвалидностью относятся денежные выплаты в виде:

государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью);

государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается независимо от доходов семьи ребенка. Пособие назначается со дня обращения в уполномоченный орган по назначению пособия непосредственно либо через Госкорпорацию или на портал на весь период инвалидности ребенка.

При первичном установлении инвалидности ребенку, заявитель обращается за назначением пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью в подразделение МСЭ по месту жительства с заявлением. При установлении инвалидности ребенку по выбору услугополучателя государственная услуга "Назначение пособия матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью" оказывается по принципу "одного заявления".

Пособие лицу, осуществляющему уход, назначается со дня обращения лица с инвалидностью или его законного представителя на весь период установления инвалидности первой группы, при нахождении лица с инвалидностью первой группы в учреждении УИС– до окончания срока уголовного наказания.

При установлении впервые инвалидности первой группы заявитель обращается за назначением пособия лицу, осуществляющему уход, в подразделение МСЭ по месту жительства с заявлением. При установлении инвалидности лицу по выбору услугополучателя государственная услуга "Назначение пособия лицу, осуществляющему уход" оказывается по принципу "одного заявления".

Утверждены Правила назначения и выплаты специального государственного пособия.

Специальное государственное пособие – денежная выплата гражданам, имеющим право на пособие, предоставляемая независимо от иных видов пособий.

В Перечне основных требований к оказанию государственной услуги указаны 19 категорий получателей пособия, среди которых ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, семьи погибших военнослужащих, дети с инвалидностью, проживающие в Байконыре, участники ликвидации последствий Чернобыля, лица, удостоенные ряда почетных званий РК, ветераны боевых действий на территории других государств и др.

Для назначения пособия нужно обратиться через Государственную корпорацию, подразделение МСЭ (при первичном установлении инвалидности) или через портал (для получения информации о статусе оказания государственной услуги) с заявлением с приложением перечня документов. Также услуга оказывается в проактивном формате.

В случае принятия положительного решения по результатам рассмотрения представленных документов гражданину выдается удостоверение получателя специального государственного пособия.

Утверждены Правила назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери.

К государственным пособиям лицам, имеющим детей, относятся денежные выплаты в виде:

единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (пособие на рождение);

ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (пособие по уходу);

ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в т.ч. детей, обучающихся по очной форме обучения в колледжах и вузах, после достижения ими 18 лет до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23 лет) (пособие многодетной семье);

ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени (пособие награжденной матери).

Утверждены Правила исчисления совокупного дохода семьи для получения государственной адресной социальной помощи (АСП).

Совокупный доход семьи исчисляет карьерный центр.

При этом учитываются следующие виды доходов:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;

доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы от личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;

доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;

доходы от ценных бумаг;

доходы полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;

доходы от использования кредита (микрокредита) и безвозмездного гранта для реализации новых бизнес-идей за исключением первых шести месяцев с момента их получения;

доходы в виде безвозмездно полученных денег;

доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;

доходы в виде денежных переводов;

доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам;

доходы, полученные от участия в активных мерах содействия занятости за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения.

Также утверждены критерии нуждаемости в АСП:

наличие гражданства РК, статуса кандаса, беженца, иностранца и лица без гражданства постоянно проживающего в РК, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности;

наличие подтвержденных сведений Карьерным центром или акимом поселка, села, сельского округа;

наличие заключения о необходимости предоставления адресной социальной помощи участковой комиссии, подготовленного по результатам обследования материального положения заявителя.

Кроме того утверждены формы отчетной документации в области АСП.

Трудоустройство, занятость населения

Трудовое посредничество в отношении зарегистрированных безработных и проведение социальной профессиональной ориентации вошли в перечень услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга услуг в сфере занятости населения.

Утверждены Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами.

Лицо, не имеющее работу, ищущее подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу:

через карьерный центр по месту жительства;

через веб-портал "электронного правительства";

посредством "электронной биржи труда" (enbek.kz).

В случае, если карьерный центр по истечении одного рабочего дня не подобрал для лица, ищущего работу, подходящую работу, или гражданин отказался от предложенной работы, специалист карьерного центра направляет в электронном виде через АИС "Рынок труда" местному органу по вопросам занятости населения проект решения о регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного.

Для оказания содействия работодателям в подборе специалиста, а лицам, ищущим работу, безработным –в подборе подходящей работы осуществляется трудовое посредничество. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу в качестве безработного, карьерный центр составляет в АИС "Рынок труда" индивидуальный план трудоустройства.

Работодатель со своей стороны направляет карьерному центру сведения о вакансиях. Карьерный центр подбирает кандидатов на вакансии и направляет их к работодателям.

Трудоустраивать безработных будут также частные агентства занятости по договору аутсорсинга с центрами трудовой мобильности. Центр трудовой мобильности размещает на ЭБТ объявление о проведении аутсорсинга услуг в сфере занятости населения.

Частные агентства занятости, претендующие на участие в аутсорсинге услуг, регистрируются посредством открытия личного кабинета на электронной бирже труда (ЭБТ), удостоверенной ЭЦП.

Для проведения аутсорсинга услуг центр трудовой мобильности формирует лоты из числа, зарегистрированных безработных, давших согласие на содействие в трудоустройстве через аутсорсинг услуг. Лот состоит не более чем из 30 человек, в котором количество безработных второй и третьей категорий составляет не менее 30%.

Частное агентство занятости подает заявки на выбранные лоты, но не более чем на 3 лота в один день. Выбор лотов частное агентство занятости удостоверяет ЭЦП.

Центр трудовой мобильности направляет частному агентству занятости, соответствующему квалификационным требованиям и подтвердившему выбор лота первым, уведомление в его личный кабинет и проект договора об аутсорсинге услуг на ЭБТ.

Центр трудовой мобильности в течение одного рабочего дня уведомляет безработных об оказании им услуг в рамках аутсорсинга услуг с предоставлением контактных данных соответствующего частного агентства.

Агентство обязано трудоустроить безработных в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

Минтруда утвердило Типовой договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

Правительство утвердило Перечень субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размеров и сроков субсидирования их заработной платы.

Согласно документу общественные работы будут субсидировать в размере не менее 20 МРП в месяц (69 000 тенге) не более 12 месяцев.

Социальные рабочие места:

для безработных – 35% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;

для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на социальные рабочие места, созданные неправительственными организациями, – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП.

Молодежная практика субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 12 месяцев.

Проект "Первое рабочее место" – 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 18 месяцев.

Проект "Контракт поколений" – 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 6 месяцев.

Проект "Серебряный возраст" субсидируется в следующих размерах:

за первый год работы (с 1 по 12 месяц) – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,

за второй год работы (с 13 по 24 месяц) – 65% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП,

за третий год работы (с 25 по 36 месяц) – 60% от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП.

Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью утвердили в РК.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения разрабатывает предложения по установлению квоты в организациях на основе:

анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;

количества действующих организаций в регионе;

списочной численности работников организаций, формируемой на основании представленных работодателями сведений о штатной численности работников и имеющихся вакантных рабочих мест;

анализа сведений о количестве действующих рабочих мест, предоставленных работодателем для трудоустройства лиц с инвалидностью;

анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;

количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.

Квота устанавливается местными исполнительными органами областей, городов республиканского, столицы организациям со списочной численностью работников:

от 50 до 100 человек – в размере 2% списочной численности работников;

от 101 до 250 человек – в размере 3% списочной численности работников;

свыше 251 человека – в размере 4% списочной численности работников.

Квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ИП. Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение 6 месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Утверждены правила регистрации по безработице членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.

Военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов обращаются с письменным заявлением (в произвольной форме) о регистрации членов семей в качестве безработных и приложением списков членов семей в кадровые подразделения Министерства обороны, специальных государственных и правоохранительных органов. Кадровые подразделения вносят в информационную систему Фонда социального медицинского страхования персональные данные (ИИН) членов семей с указанием их текущего статуса "неработающий".

Списки членов семей с текущим статусом "неработающий", отображаются в информационной системе "Рынок труда" только для Центра развития трудовых ресурсов.

Социальную профессиональную ориентацию будут проводить согласно Правилам. Профориентацию проводят карьерные центры, организации образования с привлечением региональной палаты предпринимателей и частных агентств занятости.

Карьерный центр проводит социальную профессиональную ориентацию лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве. Карьерные центры совместно с частными агентствами занятости, РПП и работодателями организуют ярмарки вакансий для трудоустройства лиц, определившихся с выбором будущей профессии.

Карьерный центр информирует и консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ о состоянии рынка труда, прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах.

По итогам социальной профессиональной ориентации и консультаций частным агентством занятости формируется список учащихся, не определившихся с выбором будущей профессии с целью направления на краткосрочные курсы для обучения с целью дальнейшего трудоустройства.

Тарифы на услуги в сфере занятости будут формировать согласно Методике.

Формирование тарифа осуществляется на основе анализа и усреднения фактических расходов на финансирование деятельности карьерного центра за три отчетных года, предшествующих планируемому периоду.

Предельные уровни тарифов на услуги в сфере занятости населения, оказываемые за счет бюджетных средств, составляют:

1) для безработных, зарегистрированных в местном органе по вопросам социальной защиты и занятости населения города областного значения, городов республиканского значения, столицы:

первой категории не более 35 000 тенге;

второй и третьей категорий не более 43 750 тенге;

2) для безработных, зарегистрированных в местном органе по вопросам социальной защиты и занятости населения района соответствующей области, города районного значения:

первой категории не более 43 750 тенге;

второй и третьей категорий не более 52 500 тенге.

Утверждены стандарты рабочего места лица с инвалидностью:

передвигающегося на кресле-коляске;

с полной потерей зрения;

с полной потерей слуха.

Утвержден Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы. Перечень содержит 17 разделов.

Напомним, ОППВ, подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 5% от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОППВ.

В случае исключения вредных условий труда, подтвержденных результатами аттестации производственных объектов, уплата ОППВ агентами не осуществляется.

Иностранная рабочая сила

В закон "О миграции населения" внесены дополнения, согласно которым предусматривается выдача карты "Ата жолы".

Карта "Ата жолы" –документ установленной формы, выдаваемый бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями, из числа этнических казахов на срок до 10 лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства.

Действие карты "Ата жолы" прекращается:

после получения обладателем карты "Ата жолы" гражданства РК;

в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в РК по основаниям, предусмотренным статьей 49 закона;

по истечении 10 лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства.

Также закон дополнен статьями, регламентирующими установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), привлечение работодателями ИРС, самостоятельное трудоустройство, а также внутрикорпоративный перевод иностранцев и лиц без гражданства.

Министерство труда утвердило перечень профессий, на которых могут трудиться сезонные иностранные работники.

В него вошли:

Садовники и садоводы

Полеводы и овощеводы

Рабочие по изготовлению табачной продукции

Неквалифицированные рабочие в растениеводстве и в животноводстве

Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции.

Утвержден перечень востребованных профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства

В перечень вошли ряд профессий, связанных с образовательной деятельностью, здравоохранением, транспортом и связью, обрабатывающей промышленностью, операциями с недвижимостью и индустрией развлечений, культурой и спортом.

Также утверждены правила получения или продления иностранцем (лицом без гражданства) справки о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства.

Для получения госуслуги нужно через веб-портал "электронного правительства" направить заявление о выдаче справки с приложением перечня документов.

Документы рассматривает комиссия, созданная акиматом. При соответствии иностранца (лица без гражданства) установленным требованием выдается справка на 3 месяца.

Для продления срока справки иностранец или лицо без гражданства в течение 5 рабочих дней со дня заключения трудового договора с работодателем направляет через веб-портал "электронного правительства" соответствующие документы. Справка продляется на период действия трудового договора, но не более 3 лет.

Бытовое насилие

С 1 июля усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Внесены поправки в ряд статей КОАП, которые предусматривают следующую ответственность:

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений –административный арест на 5 суток (было до 5 суток), повторно –10 суток (было до 10 суток)

Умышленное причинение легкого вреда здоровью по части 1-1 лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях –15 суток (было до 15 суток), повторно в течение года –25 суток (было до 20 суток).

Побои – по части 1-1 лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях –арест 10 суток (было до 10 суток), повторно в течение года–20 суток (было до 15 суток).

Из статьи 64 КОАП исключается возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон в сфере семейно-бытовых правоотношений (исключена ст.73 КОАП).

Усиливается ответственность за нарушение защитного предписания. Так ст. 461 изложена в редакции:

Нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, – влечет административный арест на десять суток (ранее было до 5 суток).

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –влечет штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Усиливается ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа.

Так, за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя –установлен административный арест на десять суток. Было: штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) либо административный арест на срок до 7 суток.

За повтор данного правонарушения в течение года – арест на 20 суток (ранее было до 10 суток).

Социальные работники и услуги

Утверждены Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.

Так, говорится, что социальные работники проходят аттестацию не реже одного раза в три года, но не ранее одного года со дня занятия данной должности, при этом социальный работник, находящийся в отпуске по уходу за детьми, аттестуется не ранее, чем через шесть месяцев после выхода на работу.

Квалификационные категории социальным работникам присваиваются сроком на три года.

Аттестация включает в себя:

тестирование;

прохождение собеседования;

вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

Также утверждены квалификационные требования к следующим социальным работникам:

социальный работник по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;

консультант по социальной работе;

специалист по социальной работе;

социальный работник по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью;

социальный работник по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями.

Обновлены Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения.

Утвержден Перечень гарантированного объема специальных социальных услуг.

В него включены:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-трудовые;

социально-культурные;

социально-экономические;

социально-правовые услуги.

Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги будут формировать в электронном виде на портале социальных услуг.

Регистр формируется на основании:

вступившего в силу договора об оказании специальных социальных услуг, заключенного с местными исполнительными органами в установленном законодательством порядке (для частных и неправительственных организаций);

плана финансирования (для коммунальных государственных учреждений).

Граждане, не относящиеся к категории нуждающихся, могут получать специальные социальные услуги на платной основе. Для получения услуг нужно представить физическому или юридическому лицу, оказывающим специальные социальные услуги следующие документы:

заявление;

копии документа, удостоверяющего личность получателя услуг;

медицинскую карту.

Если руководитель организации, оказывающей соответствующие услуги принимает решение об их предоставлении, между сторонами заключается Договор на оказание услуг за счет средств получателя.

Гарантированную сумму возмещения стоимости товаров или услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг будут определять согласно новой Методике.

Гарантированная сумма определяется для каждого из видов технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения и санаторно-курортного лечения согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью.

При этом к источникам информации для определения гарантированной суммы относятся:

данные портала социальных услуг – среднее значение цен за предыдущий финансовый год;

данные государственных закупок товаров или) услуг местными исполнительными органами – среднее значение цен за предыдущий финансовый год;

коммерческие предложения потенциальных поставщиков товаров или услуг (прайс-листы) – минимальная цена из трех представленных коммерческих предложений поставщиков.

Критериями при проведении оценки и определении потребности в специальных социальных услугах являются:

ограничение жизнедеятельности;

социальная дезадаптация;

социальная депривация;

неблагополучная социальная среда.

Социальный работник по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах готовит заключение о предоставлении специальных социальных услуг с учетом индивидуальных особенностей лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, и обеспечивает конфиденциальность сведений о состоянии здоровья лица, диагнозе заболевания, степени ограничения жизнедеятельности и персональных данных получателей специальных социальных услуг.

Утверждены Стандарты оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей:

Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, предоставляемых организациями образования;

Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, предоставляемых центрами;

Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, предоставляемые лицами, принявшими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи.

Урегулирована деятельность организаций для лиц с инвалидностью, престарелых и бомжей.

Минтруда утвердило Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Документ определяет порядок деятельности организаций, предоставляющих специальные социальные услуги:

в условиях стационара, полустационара, на дому следующим лицам:

детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями,

детям с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями,

лицам с инвалидностью первой и второй групп,

лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом;

а также в условиях временного пребывания лицам без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации.

Перепись населения

Утверждены Правила и сроки проведения национальных переписей.

Национальные переписи включают в себя перепись населения и сельскохозяйственную перепись.

Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды.

Перепись может проводиться путем заполнения переписных листов на бумажном или электронном носителе. которые заполняются на государственном или русском языках.

Сельскохозяйственная перепись проводится не реже одного раза в десять лет, а перепись населения – в сроки, приуроченные к очередному раунду мировых переписей.

Решение о проведении национальных переписей, с указанием сроков и особенностей по их проведению, в том числе в течение какого времени будет проводиться перепись, принимает правительство по предложению уполномоченного органа.

Государственные закупки

Утвержден Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью.

Министерство труда и социальной защиты утвердило Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью или организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью РК.

В перечень производимых товаров вошли в частности, постельное белье и спальные принадлежности, теплые ватные куртки и костюмы, рабочая униформа для сварщиков, поваров, хирургов и др. персонала, ряд канцелярских принадлежностей, коробки и др.

В перечень производимых или поставляемых товаров вошли тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные гигиенические средства.

В перечень работ вошло озеленение.

В перечень оказываемых услуг: поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для лиц с инвалидностью, ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями, организация отдыха и санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью, уборка помещений и территорий, благоустройство, озеленение, полиграфические и прачечные услуги.

Микрофинансовые организации, ломбарды

С 1 июля 2023 года увеличен минимальный размер уставного капитала МФО.

Минимальный размер уставного капитала МФО (независимо от времени прохождения регистрации – до или после 1 января 2020 года) установлен в следующих пределах:

с 1 июля 2023 года – 150 000 000 тенге;

с 1 января 2024 года – 200 000 000 тенге.

Кроме того, изменился порядок расчета достаточности собственного капитала микрофинансовой организации. Расчет активов, взвешиваемых по степени кредитного риска, проводится в соответствии с Таблицей активов микрофинансовой организации, взвешенных по степени кредитного риска вложений.

Также исключены требования к минимальному размеру собственного капитала ломбарда. При этом минимальный размер уставного капитала для ломбарда включили в состав пруденциальных нормативов.

Вводится новая форма отчета о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность. Форма представляется в Нацбанк ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Торговля

Правила организации деятельности торговых рынков, требования к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка утвердило Министерство торговли.

Торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются субъектами торговой деятельности через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории торгового рынка согласно схеме торгового рынка и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы.

Специализация и зонирование территории торгового рынка по товарно-отраслевому признаку, а также тип торгового рынка в зависимости от объема и характера осуществляемых на торговом рынке сделок определяются собственником (владельцем) торгового рынка.

Торговые рынки классифицируются:

1) по товарной специализации:

продовольственные – по реализации продовольственных товаров;

непродовольственные – по реализации промышленных товаров, бытовой техники;

2) в зависимости от реализуемых товаров специализированные и универсальные;

3) по объемам сделок и способам их осуществления – розничные и оптовые.

Предпринимателей, сдающих в аренду торговые площади, обязали зарегистрироваться в информационной системе.

Начиная со 2 июля 2023 года ИП или юридическое лицо, основным видом деятельности которого является предоставление в аренду (пользование) торговых мест в крупных торговых объектах, а также на торговых рынках, обеспечение функционирования таких объектов и организация их должны пройти регистрацию в ИС через портал электронного правительства egov.kz.

При прохождении регистрации указываются:

тип пользователя (физическое или ЮЛ),

ИИН или БИН соответственно, а также номер мобильного телефона и электронная почта.

После этого пользователям предоставляется личный кабинет, в котором они должны разместить следующую информацию:

характеристика торгового места (торговая, складская, площадь, высота помещения, оборудование, температурные режимы);

цена за квадратный метр и срок аренды торгового места;

фотография и (или) видео торгового места;

утвержденный регламент работы и перечень дополнительных услуг;

договор аренды (пользования) торговых объектов и торговых мест;

уведомления субъектов внутренней торговли, зарегистрированных в ИС, не менее чем за месяц о внесении изменений и дополнений в перечень дополнительных услуг или об его утверждении;

сведения о передаче торгового места, торгового объекта третьему лицу.

Также в рабочем кабинете будет доступен для скачивания QR-код, который необходимо разместить при входе в торговый объект либо на торговом месте. QR-код привязывается к личному рабочему кабинету пользователя, куда поступают от субъектов внутренней торговли замечания и предложения согласно заключенному договору аренды.

Цены на сжиженный газ

С 1 июля вырастет цена на сжиженный нефтяной газ.

Предельная цена сжиженного нефтяного газа на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года установлена в размере 40 320 тенге за тонну без НДС.

Напомним, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года цена составляла 33 600 тенге.

Цены на табачные изделия

С 1 июля увеличены цены на сигареты.

Минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком установлены в размере 710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно.

Предпринимательская деятельность

Утверждены правила предоставления в аренду предпринимателям неиспользуемого государственного имущества и земельных участков под ним с последующим выкупом.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду или доверительное управление сроком на один год с последующей безвозмездной передачей в собственность передаются объекты государственных предприятий и учреждений, не используемые государством по назначению более одного года.

Объекты предоставляются на тендерной основе сроком на один год с последующей безвозмездной передачей в собственность. Объекты предоставляются для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению, за исключением торгово-посреднической деятельности.

Для участия в тендере на доверительное управление имуществом вносится гарантийный взнос в размере 3% от балансовой стоимости имущества. Гарантийный взнос для участия в тендере при предоставлении объекта в аренду устанавливается в размере месячной арендной платы за объект.

Медиация

Утверждены Правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов.

Цель обучения – получение лицами, проходящими обучение по программе подготовки медиаторов знаний и умений, приобретение навыков, необходимых для ведения деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе, а также для повышения квалификации медиаторов.

Обучение проводится очно в группах не более 15 человек. Попасть на обучение можно, если у вас есть высшее образование и исполнилось 25 лет.

Программа состоит из учебных программ "Общий курс медиации" (для новичков) и "Специализированный курс медиации" (для прошедших общий курс).

По итогам обучения проводится аттестация:

теоретические знания проверяют на экзамене в форме собеседования или тестирования;

практические навыки проверяют и оценивают по результатам имитационной медиации.

При успешном прохождении аттестации выдают сертификат.

Борьба с терроризмом

КНБ заплатит казахстанцам за информацию о терактах.

Гражданам, сообщившим в КНБ или ОВД информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, КНБ или его территориальные органы выплатят вознаграждение.

Размеры вознаграждения:

по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным ч.1 и 2 ст. 255 УК, – 750 МРП (2 587 500тенге);

по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным ч.3 и 4 ст.255 УК, – 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица:

вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;

вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Для получения вознаграждения нужно представить в КНБ документы:

заявление;

копию документа, удостоверяющего личность и ИИН;

оригинал справки банка второго уровня с указанием текущего банковского счета.

Недвижимость

Минюст утвердил Инструкцию по государственному техническому обследованию объектов недвижимости.

Работа по государственному техническому обследованию объектов недвижимости состоит из:

составления плана земельного участка с фактическими границами и нанесением на него строений и сооружений;

составления поэтажных планов основных строений, расположенных на участке;

составления технического описания конструктивных элементов всех расположенных на участке строений и сооружений с определением их технического состояния;

производства вычислительных работ и занесения результатов обследования в кадастровые паспорта на объекты недвижимости, которые в дальнейшем используются для заполнения единого государственного реестра зарегистрированных прав на недвижимое имущество.

Объекты недвижимости подразделяются на три категории сложности:

к первой категории относятся строения прямоугольной формы, состоящие не более чем из четырех помещений;

относятся строения прямоугольной формы, состоящие не более чем из четырех помещений; ко второй категории относятся строения, состоящие из двух и более прямоугольников имеющие не более 14 помещений;

относятся строения, состоящие из двух и более прямоугольников имеющие не более 14 помещений; к третьей категории относятся строения, состоящие из более 14 помещений, фигур сложной конфигурации с различной формой косоугольников или криволинейных, со сложной конструктивной схемой и малыми архитектурными формами.

Государственный фонд социального страхования

Правительство определило, в какие финансовые инструменты может инвестировать свои активы Государственный фонд социального страхования.

Также установлены нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость Фонда.

Комиссионное вознаграждение Фонда установлено в размере не более 0,70% от сумм поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода на счет Фонда за отчетный месяц. Ранее оно составляло 0,78%.

Медицина

Медработникам, должности которых сокращены в ОВД, сохранят пенсионные выплаты за выслугу лет.

Правительство утвердило Правила сохранения льгот на пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и 6 месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в СИЗО и УИС (пенитенциарной) системы.

Лица, медицинские должности которых сокращены, подлежат обязательной регистрации в ОВД по последнему месту прохождения службы на дату сокращения должности в ОВД посредством издания приказа руководителя или лица, его замещающего, с обязательным указанием ФИО сотрудника, сокращаемой должности, денежного содержания, специального звания, выслуги лет на момент сокращения в ОВД на основании заявления.

Пенсионные выплаты за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены, назначаются при наличии общего трудового стажа 25 и более лет, из которых не менее 12,5 лет составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и увольнении по сокращению штатов либо вследствие состояния здоровья, либо по достижении возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию.

ЕНПФ, накопительные пенсионные фонды

Утверждены Правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов.

ЕНПФ и ДНПФ действуют исключительно в интересах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат.

Управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда осуществляется в соответствии со статьями 36 и 37 Социального кодекса. Документ содержит Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов.

Утверждены Правила формирования системы управления рисками и внутреннего ЕНПФ, ДНПФ.

Система управления рисками Фонда включает следующие основные элементы: идентификация риска, измерение риска, оценка риска, контроль риска, мониторинг риска.

Задачами формирования системы управления рисками являются:

своевременное выявление рисков и угроз;

повышение качества оценки максимально допустимых значений показателей рисков;

развитие альтернативных механизмов контроля рисков;

обеспечение принятия своевременных мер по минимизации и управлению рисками;

вовлечение отдельных структурных подразделений Фонда или ДНПФ, включая подразделение по управлению рисками, в процесс мониторинга и оценки рисков, а также повышение ответственности работников Фонда или ДНПФ в области управления рисками.

Установлен Перечень пруденциальных нормативов, их нормативные значения, методика расчетов для ДНПФ.

В состав пруденциальных нормативов входят:

коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;

лимиты инвестирования.

Также документ содержит Таблицу расчета значений пруденциальных нормативов.

Кроме того, АРРФР утвердило Правила и условия применения к ЕНПФ, ДНПФ ограниченных мер воздействия.

Ограниченные меры воздействия применяют с учетом одного или нескольких из следующих факторов:

уровня риска.

способности скорректировать ситуацию в результате применения выбранной меры воздействия;

характера нарушения и возможных последствий для ЕНПФ, ДНПФ;

частоты и продолжительности нарушения;

осведомленности руководящих работников ЕНПФ, ДНПФ о допущенном нарушении;

общего финансового состояния ЕНПФ, ДНПФ.

Перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в ДНПФ и обратно, а также из одного ДНПФ в другой можно согласно утвержденным Правилам.

Для перевода средств вкладчику потребуются следующие документы:

заявление о переводе пенсионных накоплений;

копия документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения;

в случае изменения ФИО – копии документов, подтверждающих данные изменения и их оригиналы либо электронные документы из сервиса цифровых документов для обозрения;

копия договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с Фондом-получателем.

Утверждены Правила ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков.

Ведение учета включает в себя открытие индивидуального пенсионного счета вкладчику, учет пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков, а также закрытие ИПС.

Утверждены Правила взимания комиссионного вознаграждения ЕНПФ. С целью взимания комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов расчет и начисление комиссионного вознаграждения осуществляются от текущей стоимости пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на начало дня первого числа календарного месяца, в котором будет производиться расчет и начисление комиссионного вознаграждения.

Взимание комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов производится путем перечисления комиссионного вознаграждения с инвестиционного счета ЕНПФ на текущий счет ЕНПФ на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем и ЕНПФ.

Утверждены Правила учета и формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методика расчета и структура резервных фондов.

Правила определяют порядок ведения учета и формирования условных пенсионных обязательств на условных пенсионных счетах граждан, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя в ЕНПФ, формирования и использования резервных фондов, а также методику расчета и структуру резервных фондов.

Учет и формирование условных пенсионных обязательств включают в себя открытие условного пенсионного счета гражданину, учет сведений о поступивших обязательных пенсионных взносах работодателя и иных поступлениях, формирование условных пенсионных обязательств, а также учет условных пенсионных обязательств и сведений о размере пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя на соответствующий финансовый год, а также закрытие условного пенсионного счета физического лица.

Утверждены Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному банку.

Вкладчик обязательных пенсионных взносов, физическое лицо, за которое перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, в целях передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП представляет в ЕНПФ заявление о выборе УИП, с приложением документов, установленных внутренними документами ЕНПФ, путем личного обращения или посредством интернет-ресурса ЕНПФ, подписанное ЭЦП.

ЕНПФ передает пенсионные активы из доверительного управления НацБанка в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления о выборе УИП в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в заявлении о выборе УИП.

ЕНПФ и ДНПФ обязали хранить документы согласно установленному перечню и срокам.

Пенсионный аннуитет

Утверждены Правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений (выкупной суммы) в страховую организацию, ЕНПФ по договору пенсионного аннуитета, а также порядок и сроки обмена данными по договорам пенсионного аннуитета с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию.

Договор пенсионного аннуитета или дополнительное соглашение к договору пенсионного аннуитета заключается путем письменного обращения заявителя или получателя, страхователя в страховую организацию.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления Фондом-отправителем или страховой организацией-отправителем суммы страховой премии в страховую организацию в полном объеме.

Также утверждена форма Типового договора пенсионного аннуитета и Методика расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета.

Государственная служба

В Казахстане сформируют региональный кадровый резерв. В отборе в региональный резерв принимают участие граждане РК не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет.

Отбор в региональный резерв состоит из следующих этапов:

прием документов кандидатов;

тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств;

оценка компетенций, проводимая уполномоченным органом;

структурированное интервью в комиссии (далее – структурированное интервью);

рассмотрение на заседании комиссии кандидатур к зачислению в региональный резерв.

Этапы отбора в региональный резерв могут проводиться с использованием интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Граждане, желающие участвовать в отборе, представляют в территориальное подразделение уполномоченного органа на бумажном носителе либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении, следующие документы:

копию удостоверения личности либо паспорта РК;

заявление;

копии документов об образовании и приложений к ним;

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную кадровой службой по последнему месту работы.

Транспорт

В закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" внесены поправки касательно взимания платежей в сфере гражданской авиации.

В частности, в документе предусмотрено, что "Платежи в сфере гражданской авиации –плата физических и юридических лиц за услуги, оказываемые уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, а также обязательные отчисления юридических лиц за осуществление ею постоянного надзора за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности в бюджет уполномоченной организации в сфере гражданской авиации."

Так, к функциям МИИР с 1 июля 2023 года отнесли утверждение правил взимания платежей в сфере гражданской авиации, а также перечня платных услуг уполномоченной организации и ставок платежей в сфере гражданской авиации.

Пропуск товаров через госграницу, электронная очередь

С 1 июля у Министерства финансов новые функции:

определение порядка пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в т.ч. с использованием системы электронной очереди по согласованию с Пограничной службой;

организация разработки, внедрения и функционирования системы электронной очереди, а также мероприятий по взиманию плат за пропуск через границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров и бронирование электронной очереди по согласованию с Пограничной службой;

определение размеров плат за пропуск через границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди по согласованию с антимонопольным органом.

Архитектура, строительство

Согласно дополнениям в ст.69 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям и нарушениям, связанным с принятыми конструктивными, инженерными или технологическими решениями, возлагается на авторский и технический надзор.

Животный и растительный мир

Вводятся в действие поправки по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

В частности, в закон "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены дополнения, согласно которым в систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак входят:

уполномоченный орган, ведомство уполномоченного органа и его территориальные подразделения;

иные государственные органы, осуществляющие деятельность в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

Национальный центр казахских пород собак;

физические и юридические лица, осуществляющие кинологическую деятельность.

В закон добавлена новая глава, в которой регламентированы задачи Национального центра казахских пород собак, финансирование его деятельности, а также научные исследования в указанной сфере.

Министерство экологии наделили новыми функциями:

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

утверждает стандарты казахских пород собак;

разрабатывает и утверждает правила ведения единой родословной книги казахских пород собак;

осуществляет разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак совместно с научными организациями.

Соответственно утверждены Правила ведения Единой родословной книги собак казахских пород. В Книгу вносятся следующие данные чистопородных казахских пород собак тазы и тобет:

регистрационный номер, происхождение и породность собак;

характеристика кобеля и суки по живой массе;

балльная оценка (индексная оценка);

учета случки и щенения самок;

учет племенного использования кобеля, суки и качества их потомства;

кличка, индивидуальный номер, порода, дата и место рождения, происхождение собак;

результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины туловища (мерной палкой), обхвата пясти;

окрас, год рождения;

шерстяной покров;

структура головы, челюсти и ушей;

структура шеи.

Также утверждены Стандарты казахских пород собак.

Регистрация актов гражданского состояния

Размер платы услуг государственной регистрации актов гражданского состояния определяет теперь МЦРИАП по согласованию с Министерством юстиции и антимонопольным органом.

От оплаты за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью, опекуны (попечители) при предъявлении подтверждающих документов –за государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния;

государственные организации – за выдачу повторных свидетельств о рождении;

физические лица – за государственную регистрацию рождения ребенка и выдачу свидетельства о рождении;

физические лица – за государственную регистрацию смерти и за выдачу свидетельств, повторных свидетельств, справок и уведомлений о смерти;

физические лица – за аннулирование актов гражданского состояния;

физические лица – за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении, восстановлении и исправлении записей актов гражданского состояния в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского состояния;

физические лица – за внесение изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением (удочерением) ребенка гражданами РК и выдачу повторных свидетельств о рождении в связи с усыновлением (удочерением) и установлением отцовства.

К функциям МЦРИАП добавлено определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом.

В свою очередь МЦРИАП утвердил размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния.

Соответствующие поправки, исключающие взимание платы за РАГС, внесены также в Налоговый кодекс.

Также в Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" внесено дополнение, согласно которому изображение Государственного Герба в обязательном порядке размещается на печатях Государственной корпорации "Правительство для граждан" для осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния и других видов государственных услуг, связанных с нею.

С 1 июля 2023 года Свидетельство о рождении оформляет и выдает государственная корпорация "Правительство для граждан".

Министерство юстиции будет осуществлять нормативно-методологическое обеспечение и государственный контроль за деятельностью государственной корпорации "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Судебная система

Судьи международных судов, в случае отсутствия вакансии по последнему месту работы в соответствующем суде, назначаются на вакантную должность судьи равнозначного или нижестоящего суда без конкурса.

Назначение без конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 31 Конституционного закона, в котором говорится, что вопросы назначения кандидатов на вакантные должности судей без конкурса рассматриваются Высшим судебным советом.

Также при реорганизации или упразднении суда, уменьшении числа судей соответствующего суда судьи этого суда с их согласия могут назначаться на вакантную должность судьи равнозначного или нижестоящего суда без конкурса.

При переводе судьи в другой суд, на другую специализацию в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1, частью второй пункта 5 статьи 44 настоящего Конституционного закона, судьи с их согласия могут назначаться на вакантную должность судьи другого равнозначного или нижестоящего суда без конкурса.

Также с 15 июля Академия правосудия передана из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета.

Согласно поправкам в Положение о прохождении стажировки кандидатов в судьи, "Лицам, окончившим обучение в Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, прохождение стажировки не требуется в течение четырех лет со дня окончания обучения."

Также документ определяет новые функции Аппарата Высшего судебного совета:

рассмотрение, согласование и утверждение бюджетных расходов Академии правосудия при Совете;

согласование цен на товары (работы, услуги) Академии правосудия при Совете;

организация работы по судебному образованию, повышению квалификации судей.

При освобождении от должности судей по отрицательным мотивам дополнительные ОПВ вернут в бюджет.

При освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам Судебная администрация в течение 5 рабочих дней после подписания Указа Президента РК или принятия постановления Сената об освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам обращается в "Правительство для граждан" с заявлением на изъятие сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно перечисленных до 1 января 2016 года от ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета.

В случае прекращения полномочий судьи Конституционного суда по отрицательным мотивам, за которого дополнительно перечислялись обязательные пенсионные взносы за счет средств республиканского бюджета, Аппарат Конституционного суда также обращается с заявлением в Государственную корпорацию.

К заявлению прилагается список судей.

Госкорпорация формирует электронную заявку в ЕНПФ, на основании которой затем ЕНПФ перечисляет суммы ОПВ на счет Госкорпорации, а та в свою очередь возвращает деньги Судебной администрации и затем в бюджет.

Внесены изменения в закон "О присяжных заседателях", согласно которым теперь вместо первичного, единого и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели будут формировать единый список.

В целях обеспечения участия граждан РК в процессе отбора присяжных заседателей единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется по запросу суда в электронной форме посредством информационно-аналитической системы уполномоченного органа в сфере информатизации и объектов информатизации "электронного правительства" в соответствии с законодательством РК об информатизации.

Единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется в алфавитном порядке. В списке указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), год рождения (в возрасте 25 лет – дополнительно день и месяц) и регистрация по месту жительства кандидата в присяжные заседатели.

Земля

Предоставлять земельные участки в черте столицы, городов республиканского, областного и районного значения будут в электронном формате.

В Земельный кодекс добавлена новая статья, регламентирующая порядок предоставления земельных участков.

Предоставлять права на землю будут через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений госорганов.

Предоставление земельного участка производится в следующем порядке:

принятие к рассмотрению заявления о предоставлении соответствующих прав на земельный участок;

определение возможности (невозможности) предоставления испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с градостроительным документом;

формирование и согласование схемы отвода земельного участка;

принятие решения местного акимата о предоставлении права на земельный участок;

заключение договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды);

установление границы земельного участка на местности;

изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости.

При этом все указанные этапы, за исключением установления границ участка на местности, реализуются электронно.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в получении права на земельный участок, через веб-портал "электронного правительства" или Госкорпорацию подают заявление с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

К заявлению прилагаются:

схема отвода земельного участка;

иные документы, связанные с предоставлением земельных участков, указанных в пункте 1 статьи 48 Кодекса.

Если земельный участок испрашивают для целей строительства к заявлению прилагается опросный лист на подключение к инженерным сетям.

Гражданам и юридическим лицам после подачи заявления в их кабинет на веб-портале "электронного правительства" направляется уведомление об его поступлении, в котором указывается предполагаемая дата согласования схемы отвода земельного участка.

Идентификационным документом на земельный участок будет кадастровый паспорт объекта недвижимости. Земельные комиссии исключены из процесса предоставления прав на земельный участок.

Также поправки вносятся в порядок изменения целевого назначения земельного участка и в условия предоставления земельных участков в зависимости от запрашиваемого целевого назначения.

В новой редакции изложены Правила организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Мониторинг использования земель осуществляется на основании данных дистанционного зондирования Земли.

Услуги данных дистанционного зондирования Земли приобретаются местными исполнительными органами в порядке, установленном законодательствами о государственных закупках и об информатизации.

При проведении мониторинга использования и нерационального использования земель уполномоченный орган по земельным отношениям анализирует полученные результаты с использованием следующих данных:

дистанционного зондирования Земли;

ежегодного земельного баланса районов (города областного значения);

базы идентификации сельскохозяйственных животных для получения сведений о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, принадлежащих землепользователю.

В случае выявления несоответствий между данными информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, земельного баланса и фактического использования земель по данным дистанционного зондирования Земли, уполномоченный орган по земельным отношениям направляет запрос на уточнение данных в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Рынок электроэнергии

С 1 июля начнет работу единый закупщик электроэнергии. На деятельность единого закупщика электрической энергии распространяется государственное регулирование цен.

Предлагаемая модель Единого закупщика централизованной покупки и продажи электрической энергии позволит:

исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;

сократить непродуктивных посредников;

минимизировать отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами.

Единым закупщиком определено ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".

Также определен расчетным центром балансирующего рынка, осуществляющим централизованную куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии, АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

Страховая деятельность

С 1 июля 2023 года в законе "О страховой деятельности" предусмотрено, что не только по договорам страхования, но и по договорам перестрахования, сострахования и совместного перестрахования для хранения информации по ним, в том числе информации о страховых случаях (событиях, рассматриваемых в качестве страховых случаев) и страховых выплатах ведется в электронная база данных по каждому застрахованному (выгодоприобретателю).

Также поправками в закон "О рынке ценных бумаг" предусмотрены изменения в процедуре госрегистрации негосударственных эмиссионных ценных бумаг и выпуска объявленных акций, выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы).