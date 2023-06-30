Борьба с наркопреступностью, дактилоскопическая регистрация: какие проекты представили Токаеву
По информации Акорды, проект "Дактилоскопическая регистрация" позволяет самостоятельно документироваться гражданину, что сокращает время оформления документов. Главная особенность при фотографировании – распознавание лица, что исключает факты незаконного документирования.
Фото: akorda.kz
С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность. Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.
Фото: akorda.kz
Также главе государства презентовали проект "Борьба с наркопреступностью".
Фото: akorda.kz
В данном проекте по противодействию наркопреступности используются информационно-аналитические программы, которые предоставляют визуально развернутые схемы преступных связей, телефонных переговоров и денежных перечислений.
Фото: akorda.kz
В результате проведенных мероприятий в настоящее время:
- заблокировано 2300 наркосайтов;
- выявлено 1300 наркопреступлений;
- изъято свыше 6 тонн наркотиков.
Также президенту показали принцип работы мобильного приложения "Қорғау".
Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями.
Фото: akorda.kz
На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом "опасных" водителях. Таким образом проводится "точечная" работа с "группой риска" – водителями постоянно и сознательно нарушающими ПДД.
Фото: akorda.kz
Программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.
Президента ознакомили с цифровым проектом "Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП".
Фото: akorda.kz
В реализацию поручений главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме.
Фото: akorda.kz
Также МВД совместно с Комитет по правовой статистике и специальным учетам и "Государственным кредитным бюро" реализована онлайн передача материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.