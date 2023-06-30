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Борьба с наркопреступностью, дактилоскопическая регистрация: какие проекты представили Токаеву

Токаеву представили проект "Дактилоскопическая регистрация" Фото: akorda.kz
Главе государства были представлены проекты "Дактилоскопическая регистрация" и "Борьба с наркопреступностью", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, проект "Дактилоскопическая регистрация" позволяет самостоятельно документироваться гражданину, что сокращает время оформления документов. Главная особенность при фотографировании – распознавание лица, что исключает факты незаконного документирования.

Токаеву представили проект

Фото: akorda.kz

С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность. Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.

Токаеву представили проект

Фото: akorda.kz

Также главе государства презентовали проект "Борьба с наркопреступностью".

главе государства был презентован проект

Фото: akorda.kz

В данном проекте по противодействию наркопреступности используются информационно-аналитические программы, которые предоставляют визуально развернутые схемы преступных связей, телефонных переговоров и денежных перечислений.

главе государства был презентован проект

Фото: akorda.kz

В результате проведенных мероприятий в настоящее время:

  • заблокировано 2300 наркосайтов;
  • выявлено 1300 наркопреступлений;
  • изъято свыше 6 тонн наркотиков.

Также президенту показали принцип работы мобильного приложения "Қорғау".

Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями.

показали принцип работы мобильного приложения

Фото: akorda.kz

На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом "опасных" водителях. Таким образом проводится "точечная" работа с "группой риска" – водителями постоянно и сознательно нарушающими ПДД.

показали принцип работы мобильного приложения

Фото: akorda.kz

Программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.

Президента ознакомили с цифровым проектом "Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП".

Проектом

Фото: akorda.kz

В реализацию поручений главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме.

онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП

Фото: akorda.kz


Также МВД совместно с Комитет по правовой статистике и специальным учетам и "Государственным кредитным бюро" реализована онлайн передача материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.

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