При каких заболеваниях освободят от прохождения дактилоскопической регистрации

Министерство здравоохранения разработало перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.

В перечень таких заболеваний вошли:

Гипертрофические изменения кожи

Келоидный рубец

Гипертрофическое изменение кожи неуточненное

Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки

Другие локализованные изменения соединительной ткани

Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках

Серопозитивный ревматоидный артрит

Псориатические и энтеропатические артропатии

Приобретенные деформации пальцев рук

Приобретенная деформация конечностей неуточненная

Другие некротизирующие васкулопатии

Системная красная волчанка

Дерматополимиозит

Системный склероз

Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности

Врожденная деформация кисти

Врожденное отсутствие предплечья и кисти

Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)

Травматическая ампутация запястья и кисти

Другие и неуточненные травмы запястья и кисти

Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени

Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти

Приобретенное отсутствие конечности

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.

Материал по теме С 1 января иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев в Казахстане

Ранее мы рассказали, что утверждены правила проведения дактилоскопической регистрации. Для казахстанцев она является добровольной, для иностранцев – обязательной.