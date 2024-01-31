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При каких заболеваниях освободят от прохождения дактилоскопической регистрации

При каких заболеваниях освободят от прохождения дактилоскопической регистрации Фото: freepik
Министерство здравоохранения разработало перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.

В перечень таких заболеваний вошли:

  • Гипертрофические изменения кожи
  • Келоидный рубец
  • Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
  • Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
  • Другие локализованные изменения соединительной ткани
  • Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
  • Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
  • Серопозитивный ревматоидный артрит
  • Псориатические и энтеропатические артропатии
  • Приобретенные деформации пальцев рук
  • Приобретенная деформация конечностей неуточненная
  • Другие некротизирующие васкулопатии
  • Системная красная волчанка
  • Дерматополимиозит
  • Системный склероз
  • Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности
  • Врожденная деформация кисти
  • Врожденное отсутствие предплечья и кисти
  • Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)
  • Травматическая ампутация запястья и кисти
  • Другие и неуточненные травмы запястья и кисти
  • Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
  • Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
  • Приобретенное отсутствие конечности 

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.

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