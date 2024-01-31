При каких заболеваниях освободят от прохождения дактилоскопической регистрации
Фото: freepik
Министерство здравоохранения разработало перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.
В перечень таких заболеваний вошли:
- Гипертрофические изменения кожи
- Келоидный рубец
- Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
- Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
- Другие локализованные изменения соединительной ткани
- Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
- Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
- Серопозитивный ревматоидный артрит
- Псориатические и энтеропатические артропатии
- Приобретенные деформации пальцев рук
- Приобретенная деформация конечностей неуточненная
- Другие некротизирующие васкулопатии
- Системная красная волчанка
- Дерматополимиозит
- Системный склероз
- Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности
- Врожденная деформация кисти
- Врожденное отсутствие предплечья и кисти
- Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)
- Травматическая ампутация запястья и кисти
- Другие и неуточненные травмы запястья и кисти
- Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
- Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
- Приобретенное отсутствие конечности
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.
Ранее мы рассказали, что утверждены правила проведения дактилоскопической регистрации. Для казахстанцев она является добровольной, для иностранцев – обязательной.
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