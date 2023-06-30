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Дожди, град и шквал. Прогноз погоды по Казахстану на 1 июля

Дожди и грозы ожидаются в Казахстане 1 июля Фото: unsplash
На большей части территории Казахстана 1 июля сохранится пасмурная погода с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили синоптики Казгидромета, 1 июля большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, а это значит, что в стране пройдут дожди с грозами. Лишь на севере, юге и в центре республики ожидается погода без осадков.


"На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе страны – град, шквал, на севере, в центре Казахстана ночью и утром туман, на юге днем – пыльная буря", – предупредили в Казгидромете.

В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13°С, днем +27...+29°С.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

В Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-10 м/с. Ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, на юге и юго-востоке Актюбинской области, на западе и востоке Кызылординской области, на юге Карагандинской и Костанайской областей, Жетысуской и Улытауской областей, на востоке и юге Атырауской области. Список регионов с чрезвычайной пожарной опасностью пополнит юг Алматинской области. В центре Кызылординской и Атырауской областей сохраняется, а на большей части Жетысуской и Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

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