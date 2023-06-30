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Футзальный "Кайрат" усилился форвардом из Бразилии

Футзал Переход Кайрат Фото: Instagram/denerodrigo95
Алматинский футзальный коллектив "Кайрат" пригласил в свои ряды 27-летнего бразильского нападающего Денера Родриго, который недавно стал чемпионом России в составе команды КПРФ, сообщает Zakon.kz.

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Южноамериканский футзалист подписал контракт с чемпионом Казахстана на два года, с дальнейшим продлением еще на год. За свою карьеру Денер сыграл за бразильские команды: "Карлос Барбоза", "Марекко Футзал" и "Фос Катаратас Футзал". Выступал за японскую дружину "Фугадор Сумида" и российский КПРФ.

Денер Родриго за некоторый промежуток времени добился ряда успехов и титулов как у себя на Родине и за рубежом. Он является чемпионом Бразилии (2015), обладателем Кубка Бразилии (2016) и Кубка Либертадорес (2017).

В составе команды КПРФ завоевал "золото" российского первенства сезона 2022/23, и дошел до финала Кубка России. А в прошлом году удостоился серебряных медалей российской Суперлиги. 

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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