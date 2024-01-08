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Еще одним бразильцем стало больше в футзальном "Кайрате"

Футзал Новичок Кайрата Фото: Instagram/afckairat
C начала 2024 года алматинский футзальный клуб "Кайрат" привлек в свои ряды еще одного бразильского игрока. Новобранцем многократного чемпиона Казахстана стал 20-летний Геге, сообщает Zakon.kz.

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Контракт с молодым игроком заключен до конца сезона 2026/27. Геге перешел к нам из клуба Minas Futsal, который закончил последний бразильский чемпионат на седьмой строчке турнирной таблицы.

20-летний Геге (Regivanderson Salgueiro Rodrigues) играет на позиции защитника.

За свою небольшую игровую карьеру уже успел стать чемпионом Южной Америки в составе сборной Бразилии до 20 лет.

За последние несколько дней это уже второе приобретение "Кайрата" с первенства Бразилии. 5 января казахстанцам был представлен талантливый футзалист национальной сборной Бразилии Рикардиньо, за которым охотились ряд ведущих европейских клубов.

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