Сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве

31-летний Николай Ефремов упал из окна своей квартиры в Москве. Его доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, сообщает Zakon.kz.

Врачам пришлось провести срочную операцию, сообщает Telegram-канал Mash.

Сам Николай Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.



По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.