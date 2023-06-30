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Сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве

Врач в России Фото: pixabay
31-летний Николай Ефремов упал из окна своей квартиры в Москве. Его доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, сообщает Zakon.kz.

Врачам пришлось провести срочную операцию, сообщает Telegram-канал Mash.

Сам Николай Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

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Данияр Кунафин
Россия
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