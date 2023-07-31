Сын Михаила Ефремова проходит длительную реабилитацию после падения из окна

31-летний Николай Ефремов, сын знаменитого российского актера, проходит длительную реабилитацию и ежедневно работает в реабилитологом и психологом, сообщает Zakon.kz.

Спустя месяц после падения из окна квартиры Николай Ефремов приступил к реабилитации. Об этом стало известно от знакомых семьи, пишет kp.ru.

"Началась плановая реабилитация по специально составленной программе. Точно известно пока одно – восстановление будет долгим", – сообщили близкие семьи.

Известно, что каждый день Николай Ефремов занимается в врачами, с реабилитологом и психологом. Процесс восстановления будет долгим и займет не менее полугода. Есть надежда, что спустя шесть месяцев он начнет ходить. Со временем, вероятно, вернется к полноценной жизни.

30 июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна собственной квартиры. Мужчину обнаружил прохожий, который и вызвал скорую помощь. Спустя неделю близкие семьи сообщили, что мужчине провели пять операций, при этом врачи удалили часть костей таза.