Восьмые сутки тушат пожар на территории Иле-Балхашского резервата

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

22 июня в Алматинской области на территории Иле-Балхашского резервата начался пожар. На восьмые сутки (по состоянию на 11:00 30 июня) пожарным удалось снизить площадь горения до 30 га. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного ДЧС.

В ведомстве отметили, что горение происходит на труднодоступных болотистых местах отдельных островках. "Осложнение в тушении горения является годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, которая после сброса воды с борта с использованием водно-сливного устройства продолжает тление. В связи с этим проводится тушение путем заброса десанта с помощью авиатехники "Казавиалесохраны Н-125" на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом с северной стороны". Пресс-служба ДЧС Алматинской области Вместе с тем на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. "Угрозы населенным пунктам нет". Пресс-служба ДЧС Алматинской области В тушении задействованы 80 человек и 22 единицы техники ДЧС Алматинской области и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", лесного хозяйства.

Метеообстановка: ясно, без осадков, температура воздуха +27 С, ветер северо-восточный 3 м/с. 25 июня сообщалось, что площадь пожара на территории Иле-Балхашского резервата составляет 150 га. По данным МЧС РК, изначально горело 6200 гектаров местности, 6050 уже удалось потушить. Читайте также Сотрудникам госпредприятия в ЗКО дали реальные сроки за хищение 162 млн тенге Гульмира Сатыбалды получила еще один тюремный срок "Мертвым душам" начисляли заработные платы в школах и детских садах Абайской области

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