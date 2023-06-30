Восьмые сутки тушат пожар на территории Иле-Балхашского резервата
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
22 июня в Алматинской области на территории Иле-Балхашского резервата начался пожар. На восьмые сутки (по состоянию на 11:00 30 июня) пожарным удалось снизить площадь горения до 30 га. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного ДЧС.
В ведомстве отметили, что горение происходит на труднодоступных болотистых местах отдельных островках.
"Осложнение в тушении горения является годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, которая после сброса воды с борта с использованием водно-сливного устройства продолжает тление. В связи с этим проводится тушение путем заброса десанта с помощью авиатехники "Казавиалесохраны Н-125" на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом с северной стороны".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Вместе с тем на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.
"Угрозы населенным пунктам нет".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
В тушении задействованы 80 человек и 22 единицы техники ДЧС Алматинской области и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", лесного хозяйства.
Метеообстановка: ясно, без осадков, температура воздуха +27 С, ветер северо-восточный 3 м/с.
25 июня сообщалось, что площадь пожара на территории Иле-Балхашского резервата составляет 150 га. По данным МЧС РК, изначально горело 6200 гектаров местности, 6050 уже удалось потушить.
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