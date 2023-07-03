Как эффективно бороться с апатией, ленью и усталостью

Наверное, с каждым из нас было, когда нападает лень, ничего не хочется делать и мало что вокруг радует. Как выбраться из такого сонного состояния, выяснял Zakon.kz.

Слово "апатия" появилось от греческого термина "pathos", означает оно "чувство, эмоция, страдание". Противоречивый префикс "а" придает отрицательное значение, поэтому "апатия" обозначает состояние человека, у которого отсутствуют любые чувства.

Психолог из Алматы Артур Жумашев отметил, что апатия – это состояние психики, выражающееся в безразличии к происходящему, при этом сохраняется интеллект и физические способности. Этот симптом нередко присутствует у вполне здоровых людей. Обычно толчком такого поведения служит определенная стрессовая ситуация.

"Апатия формируется в результате длительного напряжения или расстройства психики, поэтому с этой точки зрения апатия – нормальный процесс. Самые распространенные: профессиональное выгорание, изматывающие нагрузки, продолжительная борьба с болезнью, психологическое напряжение и другое". Психолог Артур Жумашев

Не путать с ленью

Люди часто путают состояние апатии с ленью, однако Артур Жумашев объяснил, что это два разных состояния. Однако лень побороть легче, нежели апатию.

"Лень и апатия не одно и то же. Ленивый человек несмотря на то, что избегает выполнения каких-то дел и задач, сохраняет к ним интерес, испытывает по этому поводу какие-то эмоции. У апатичного же человека инициатив нет чаще всего, а когнитивная и эмоциональные сферы снижены".

Главное, чего не стоит делать при апатии, - поддаваться ей и лежать целыми днями в кровати.

Пять работающих способов

Жить без эмоций человеку не свойственно, поэтому игнорировать состояние безделья нельзя, ведь оно может перерасти до депрессии. Поэтому, если вы столкнулись с апатией, Артур Жумашев рекомендует пять работающих способов побороть ее:

1. Возвращать интерес к жизни. Вспомнить все, что вас когда-то радовало, наполняло, создавало положительный эмоциональный фон. Попробовать вновь возвращать это в свою повседневность;

2. Наблюдать за собой и заниматься саморефлексией. Можно задавать себе такие вопросы: что я сейчас чувствую, что со мной происходит, о чем я думаю, что я хочу. Это называется развитием осознанности, и данным процессом человек может прийти к пониманию того, что стало причиной апатии;

3. Обнаруживать свои потребности и пробовать их удовлетворять. Гештальт-терапия рассматривает многие психические расстройства и состояния, как результат прерванных или неудовлетворенных потребностей;

4. Поддерживать и восстанавливать свое физическое состояние: сон, отдых, питание;

5. Обратиться к близким за поддержкой и помощью. Человек, рассказывая другому о том, что происходит, может получить сочувствие, сопереживание и вовлеченность в свою проблему. Так он осознает, что не один в этом мире.

Главное, помните: жизнь - одна, и время так быстро летит. Расходуйте ее на все то, что делает вас счастливым.