Как эффективно бороться с апатией, ленью и усталостью
Слово "апатия" появилось от греческого термина "pathos", означает оно "чувство, эмоция, страдание". Противоречивый префикс "а" придает отрицательное значение, поэтому "апатия" обозначает состояние человека, у которого отсутствуют любые чувства.
Психолог из Алматы Артур Жумашев отметил, что апатия – это состояние психики, выражающееся в безразличии к происходящему, при этом сохраняется интеллект и физические способности. Этот симптом нередко присутствует у вполне здоровых людей. Обычно толчком такого поведения служит определенная стрессовая ситуация.
"Апатия формируется в результате длительного напряжения или расстройства психики, поэтому с этой точки зрения апатия – нормальный процесс. Самые распространенные: профессиональное выгорание, изматывающие нагрузки, продолжительная борьба с болезнью, психологическое напряжение и другое".Психолог Артур Жумашев
Не путать с ленью
Люди часто путают состояние апатии с ленью, однако Артур Жумашев объяснил, что это два разных состояния. Однако лень побороть легче, нежели апатию.
"Лень и апатия не одно и то же. Ленивый человек несмотря на то, что избегает выполнения каких-то дел и задач, сохраняет к ним интерес, испытывает по этому поводу какие-то эмоции. У апатичного же человека инициатив нет чаще всего, а когнитивная и эмоциональные сферы снижены".
Главное, чего не стоит делать при апатии, - поддаваться ей и лежать целыми днями в кровати.
Пять работающих способов
Жить без эмоций человеку не свойственно, поэтому игнорировать состояние безделья нельзя, ведь оно может перерасти до депрессии. Поэтому, если вы столкнулись с апатией, Артур Жумашев рекомендует пять работающих способов побороть ее:
1. Возвращать интерес к жизни. Вспомнить все, что вас когда-то радовало, наполняло, создавало положительный эмоциональный фон. Попробовать вновь возвращать это в свою повседневность;
2. Наблюдать за собой и заниматься саморефлексией. Можно задавать себе такие вопросы: что я сейчас чувствую, что со мной происходит, о чем я думаю, что я хочу. Это называется развитием осознанности, и данным процессом человек может прийти к пониманию того, что стало причиной апатии;
3. Обнаруживать свои потребности и пробовать их удовлетворять. Гештальт-терапия рассматривает многие психические расстройства и состояния, как результат прерванных или неудовлетворенных потребностей;
4. Поддерживать и восстанавливать свое физическое состояние: сон, отдых, питание;
5. Обратиться к близким за поддержкой и помощью. Человек, рассказывая другому о том, что происходит, может получить сочувствие, сопереживание и вовлеченность в свою проблему. Так он осознает, что не один в этом мире.
Главное, помните: жизнь - одна, и время так быстро летит. Расходуйте ее на все то, что делает вас счастливым.