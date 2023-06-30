ТОП наиболее перспективных компаний для инвестиции в технологический сектор

Инвестиции в акции технологических компаний набирают обороты на фоне роста интереса к искусственному интеллекту. На акции каких техногигантов стоило бы обратить внимание инвесторам – в подборке Zakon.kz.

Стремительное увеличение процентных ставок на фоне быстрорастущей инфляции привело к замедлению экономики, и многие технологические компании, которые брали большие кредиты для инвестирования в свой рост, столкнулись с увеличением затрат.

Но основное падение прошлого года было фактически нивелировано в 2023 году за счет восстановления крупнейших американских технокорпораций компаний, в том числе Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Netflix и Nvidia.

Стратег Bank of America Майкл Хартнетт назвал эти компании "Великолепной семеркой". В начале июня на долю "Великолепной семерки" приходилось 83% прироста рыночной стоимости Nasdaq 100 на 4 трлн долларов.

Cегодня в ТОП-10 для инвестиций в рейтинг компаний из списка Fortune 500, куда входят самые крупные по выручке компании США, включены три техногиганта: Amazon, Apple и Alphabet.

Инвестиции в перспективные компании

Сектор остается в центре внимания в этом году, и на фоне бурного развития проектов в сфере искусственного интеллекта.

• Перспективными с точки зрения инвестиций по оценкам финансовой компании The Motley Fool остаются акции Microsoft. Компания продолжает быть доминирующим игроком на рынке разработки программного обеспечения для ПК. Согласно последнему финотчету, выручка компании составила 52,7 млрд долларов с ростом на 2%. Чистая прибыль 16,4 млрд долларов.

• Apple. Производитель iPhone, iPad и Mac стабильно пользуется популярностью инвесторов. Интенсивная лояльность клиентов обеспечивает множество постоянных клиентов, а растущий набор услуг делает экосистему Apple устойчивой и стабильно растущей инвестицией.

• Компания Netflix является лидером в индустрии потокового видео. Она тратит миллиарды долларов на контент, чтобы удерживать свою абонентскую базу. Netflix на протяжении долгого времени демонстрирует рост выручки и прибыли.

• Meta Platforms крупнейшая социальная сеть с более чем 2 млрд активных пользователей в день в Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Meta также инвестирует в ИИ. Это может привести к лучшей монетизации и, в конечном итоге, к более высокому доходу и прибыли.

• Alphabet материнская компания гиганта онлайн-поиска Google и популярной операционной системы Android для смартфонов.

• Intel одна из крупнейших разработчиков и производителей центральных процессоров для ПК и серверов, а также специальных микросхем для таких целей, как искусственный интеллект. Компания делает большие ставки на производство и планирует выпускать микросхемы для других компаний.

Финансовые инвестиции в акции развивающихся технологических компаний

По оценкам финансово-аналитической фирмы Insider Monkey среди наиболее перспективных акций развивающихся технологических компаний, можно выделить следующие:

International Money Express, Inc. – компания является разработчиком программного обеспечения со штаб-квартирой в Майами. Ее продукт позволяет отправлять деньги по всему миру, в такие регионы, как Северная Америка, Южная Америка и Азия. По прогнозам CNN Business акции компании могут вырасти до 35 долларов за бумагу в течение года.

Paysafe Limited – поставщик решений для цифровой коммерции со штаб-квартирой в Лондоне. Решения компании позволяют обрабатывать транзакции, проводить аналитику данных, управлять цифровыми кошельками и осуществлять платежи. По прогнозам аналитиков CNN Business диапазон роста для акций Paysafe варьируется от 15,75 до 80 долларов.

Stem, Inc. – диверсифицированная технологическая компания, предлагающая платформы для хранения энергии и искусственного интеллекта. Наряду с этим фирма также предоставляет услуги по оптимизации, закупкам и оптимизации.

Перечисленные акции доступны на американских биржах по более, чем демократичной цене. Диапазон роста по оценкам аналитиков может составить от 10 до 15 долларов.

В заключении отметим, выбирая инвестиции в биржевые инструменты, в том числе и акции следует провести тщательный анализ бумаг или при обратиться за консультацией к специалистам брокерских компаний.