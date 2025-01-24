Какие компании в области ИИ могут разместить свои офисы в Казахстане

Председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов рассказал, какие иностранные компании в области искусственного интеллекта (ИИ) могут разместить свои офисы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Гиззат Байтурсынов на пресс-конференции в СЦК 24 января 2025 года отметил, что в настоящее время министерством ведутся переговоры о размещении офисов в Международном центре искусственного интеллекта – alem.ai таких компаний, как Telegram, TON, Tether, Indrive, Google и других для проведения научно-исследовательских проектов и разработки новых продуктов в области ИИ.

"Ключевым этапом AI-движения будет Международный центр искусственного интеллекта – alem.ai, который станет следующей вехой развития Astana Hub. Центр нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях, таких как наука, промышленность, креативные индустрии и государственные услуги. Центр также будет способствовать созданию ИИ-экосистемы для привлечения инвестиций и поддержке стартапов", – сказал Гиззат Байтурсынов.

Он напомнил, что в настоящее время разрабатывается проект закона по ИИ.

"Мы также разработали собственную языковую модель KazLLM, которая станет основой для ряда технологических решений. Применение собственной языковой модели будет способствовать развитию внутреннего рынка IT-услуг. На сегодня активно ведется тренировка модели на собранных 148 млрд токенах. На базе KazLLM уже создаются AI-продукты, включая AI-помощники для eGov и других платформ", – заключил глава комитета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.