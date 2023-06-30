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В Алматы временно ограничат движение по проспекту Абая

В Алматы временно ограничат движение по крупному проспекту Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали о временном ограничении движения по пр. Абая, сообщает Zakon.kz.

1 июля с 00:00 до 6:00 на выделенной полосе пр. Абая будут проводиться работы по укладке асфальта без перекрытия движения. А с 1 по 3 июля с 23:00 до 6:00 также в ночное время в связи с проведением среднего ремонта будет полностью ограничено движение по северной стороне пр. Абая – от пр. Достык до пр. Назарбаева. 2 и 3 июля движение по указанному участку будет полностью ограничено.

В связи с ограничением движения временно внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов:

  • маршрут №25 – Абая восток – Желтоксан север – Гоголя восток – пкио – Гоголя запад – Наурызбай батыра юг – Абая запад и далее по маршруту;
  • маршруты №11 и №19 – Абая восток – Желтоксан север – Гоголя восток – Пкио – Гоголя запад – Калдоякова север – Жибек жолы запад – Пушкина юг – Гоголя запад – Наурызбай батыра юг – Абая запад и далее по маршруту;
  • маршрут №9 – Байтурсынова север – Абая восток – Желтоксан север – Гоголя восток – Пкио – Гоголя запад – Калдоякова север – Жибек жолы запад – Пушкина юг – Гоголя запад – Наурызбай батыра юг – Кабанбай батыра запад и далее по маршруту .

Также будет ограничено движение автотранспорта по ул. Кунаева – от ул. Курмангазы до пр. Абая.

"Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".Управление городской мобильности Алматы

Жителей и гостей южной столицы просят корректировать свой маршрут заранее.

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Ранее сообщалось, что с 22:00 1 июля до 22:00 2 июля 2023 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова. Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

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