На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая
Фото: Zakon.kz
В Алматы на выходные дни будет ограничено движение на одном из участков по проспекту Абая для замены трубопровода. Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространяемому сообщению:
"С 23:00 2 августа до 08:00 5 августа 2024 года в Ауэзовском районе будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil".
По южной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
В планах у сотрудников ТОО "Алматинские тепловые сети" реконструировать трубопровод общей протяженностью 1838 метров.
Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, один объект здравоохранения и шесть прочих объектов.
"Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", – уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось об ограничении движения на развязке Рыскулова – Бокейханова.
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