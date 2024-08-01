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На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:41 Фото: Zakon.kz
В Алматы на выходные дни будет ограничено движение на одном из участков по проспекту Абая для замены трубопровода. Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению:

"С 23:00 2 августа до 08:00 5 августа 2024 года в Ауэзовском районе будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil".

По южной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:41

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В планах у сотрудников ТОО "Алматинские тепловые сети" реконструировать трубопровод общей протяженностью 1838 метров.

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, один объект здравоохранения и шесть прочих объектов.

"Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об ограничении движения на развязке Рыскулова – Бокейханова. 

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