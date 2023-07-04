Самые жестокие убийцы Казахстана: 5 громких дел

В Казахстане только за прошлый год было совершенно больше 600 умышленных убийств и покушений на убийство. По статистике преступлений в Казахстане жертвами чаще становятся женщины, а преступниками мужчины. Самые громкие преступления за последние 30 лет – в подборке Zakon.kz.

Группа Бормана

В 1998 году в окрестностях Алматы стали находить тела и конечности молодых девушек. Полицейские предполагали, что действуют несколько серийных убийц, поодиночке. Жертвами были в основном женщины, которые пропадали в районе ж/д вокзала Алматы-1. Изувеченные тела правоохранители находили в пригороде, а некоторые останки – близ Капчагайского водохранилища. Следствие установило, что жертвами стали как минимум 25 девушек, в их числе были и три несовершеннолетние. Стражи порядка принялись искать убийцу, проверяли ранее судимых за аналогичные преступления, а также тех, кто проходил лечение в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Также оперативники пробовали ловить "на живца", привлекая к этому делу молодых сотрудниц полиции, но безрезультатно. Жестокие убийства продолжались, а выйти на след серийного маньяка не удавалось.

Спустя некоторое время у следователей появилась зацепка: в участок обратилась выжившая девушка, которой чудом удалось сбежать. Она рассказала, что ее обманом вывезли из Алматы в область якобы на пикник, там новые знакомые избили ее, и изнасиловали. В конце парни решили задушить свою жертву. Алматинка не растерялась и притворилась мертвой, тем самым спася себе жизнь.

В итоге полицейские установили, что в Алматы и области орудовали не разные убийцы, а банда серийных убийц. Больше всего поразило оперативников, что в группу входили не только мужчины, но и женщины. На их счету от 28 до 33 убийств.

Возглавлял организованную группу преступников ранее судимый по кличке Борман. Члены группировки получили от 10 до 20-ти лет колонии.

Убийство Виктории Ганя

Это громкое преступление полицейские выделяют его в особую категорию. Почерк убийцы и его психологический портрет схожи с известным серийным убийцей Чикатило.

24 апреля 2014 года в дежурную часть города Рудного обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина увел ее дочь. В тот день семилетняя Вика Ганя гуляла со своими подругами во дворе. К ним подошел мужчина, взял за руку Вику и увел со двора. Подружки побежали к матери девочки и сообщили о случившемся.

Однако тревогу мать забила не сразу, и поначалу вела поиски сама. Только через некоторое время она обратилась к правоохранителям. Последние организовали розыск, но драгоценное время было упущено. Спустя несколько часов к оперативникам присоединились волонтеры. Люди, выстроившись цепью, прочесывали каждый клочок земли и продвигались в сторону предполагаемого движения мужчины и ребенка.

Тем временем полицейские искали свидетелей. Со слов подружек Виктории составляли фоторобот похитителя. Тут в расследовании возникла первая трудность. Девочки в силу своего возраста не особо запомнили внешность преступника. Составленный портрет был без особых примет и под него мог подходить каждый второй мужчина в городе. Появились свидетели, которые якобы видели мужчину с девочкой. Но их показания тоже были бесполезны. Одни утверждали, что преступник невысокий и у него лишний вес, другие описывали его высоким, в очках и с бородой.

Тем временем девочку так и не могли найти.

Следователь Денис Баев был в составе следственной группы. Он вспоминает, что почти сразу к поискам подключили кинологическую службу из областного центра. Собаки привели поисковую группу к недостроенному зданию за городом. Дальше четвероногие не смогли взять след. Полицейские изучили строение, но ничего не нашли.

"Я сам потом несколько раз приезжал к этому зданию. Профессиональное чутье подсказывало, что девочка где тут, совсем рядом. Но ничего не находил", - рассказал Денис Баев.

Следствие зашло в тупик. Ежедневно на протяжении месяца вместе с полицейскими на поиски ребенка выходило все больше волонтеров. И только спустя месяц нашли тело девочки.

Жуткую находку совершил один из волонтеров. Владимир Ральченко еще раз решил осмотреть заброшенное здание. Парень обратил внимание на небольшую яму, заваленную строительным мусором. Там и была Вика. Позже выяснилось, что собаки не смогли взять след из-за того, что вся территория была обсыпана перцем.

Фото: freepik

Дело перешло под контроль МВД страны. Полицейские надеялись, что экспертиза ДНК прольет свет на имя убийцы. Полученные результаты сравнили с данными в базе, и криминалисты вышли на Дениса Лесникова. В 2010 году он проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на то, что обвинения с Лесникова в итоге были сняты, его образцы хранились у экспертов.

"У Лесникова в ДНК есть одна особенность - "синдром химеры". Химеризм крови у человека – это биологическое явление, при котором в организме находятся клетки с различным профилем ДНК. По одной из версий, известный маньяк Чикатило тоже был химерой. По образцам спермы на теле жертвы криминалисты определили, что у убийцы четвертая группа крови. Когда Чикатило задержали в первый раз, анализы показали, что у него вторая группа крови, поэтому его отпустили. Кстати, когда велось следствие, был создан психологический портрет Лесникова и он был практически идентичен портрету Чикатило", – рассказал Денис Баев.

Искать Лесникова полицейским долго не пришлось. Несколько месяцев назад он попал в колонию за кражу. Оперативники не исключают, что так он пытался избежать наказания за убийство ребенка. Отпираться мужчина не стал и стал сотрудничать со следствием, но при условии, что в тюрьме ему обеспечат безопасность.

"В Рудный мужчина приехал с целью угнать мопед. Совершив угон, он спрятал его в том самом недостроенном доме. Блуждая по окрестностям, он наткнулся на детей, среди которых была Виктория. У него проснулось сексуальное желание. Он решил отвести ребенка в недостроенный дом, где надругался над ней и убил. Он просто сбросил тело девочки в яму закидал камнями и уехал на украденном скутере домой", – рассказал следователь Баев.

Следователи, которые вели дело Лесникова, до сих пор считают, что ставить точку в его деле рано. Осужденный признался в совершении многих преступлений. Лесникова приговорили к пожизненному заключению, и сейчас он отбывает наказание в колонии "Черный беркут" в Костанайской области.

Убийство близнецов в Алматы

В 2017 году жителей Алматы напугала история с найденными в холодильнике годовалыми близнецами. Но самое ужасное в этом деле – убийцей оказался их отец, гражданин Узбекистана, 29-летний Эмиль Гильмутдинов.

На допросе мужчина рассказал, что в роковой день он со своей супругой Аллой Волченко употреблял алкоголь. Позже между ними произошла ссора. Женщина ушла из дома со старшим сыном, оставив близнецов с отцом. Тогда Гильмутдинов и решился на убийство. Следствию он рассказал, что малышей задушил.

После жестокой расправы тела детей он спрятал в погребе, а супруге сказал, что отправил детей в дом ребенка. Вечером этого же дня Эмиль снял квартиру, куда в сумке принес убитых детей и спрятал в нерабочем холодильнике. Через несколько дней соседи стали жаловаться на зловонный запах и вызвали полицию, которая и обнаружили тела близнецов.

Аллу и Эмиля задержали на следующий день. Тогда мужчина признался, что убил малышей, заявив, что для него эти дети были "лишними" и мешали жить с супругой.

Экспертиза признала гражданина Узбекистана вменяемым. Суд приговорил 29-летнего Эмиля Гильмутдинова к 20 годам лишения свободы, а его супругу Аллу Волченко - к 18 годам колонии. Также им назначили принудительное лечение от алкоголизма.

"Отрубил голову и варил": как убили Аяжан

В 2021 году казахстанцев потрясла новость об убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Она жила в Алматы, училась в вузе, подрабатывала в салоне красоты.

19 марта студентка вышла с работы, но в общежитие так и не вернулась. Девушку неделю искали родные и одногруппники. Позже близким Аяжан удалось узнать адрес, куда предположительно она уехала. Приехав на место, брат пропавшей увидел полицейских и медиков, которые пытались попасть в квартиру, подозреваемый не открывал.

Стражам порядка пришлось выломать дверь. Пока они занимались этим, преступник попытался покончить с собой, но безуспешно. В его квартире нашли части тела 19-летней студентки.

На допросе задержанный рассказал, как познакомился с девушкой, а потом расправился с ней. Он обманом заманил Аяжан в квартиру, где убил. И, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и раскидал части по мусорным бакам. Но самое ужасное, он отрубил голову студентке и сварил ее.

Убийцу 19-летней девушки отправили в колонию на 25 лет.

Маньяк из Усть-Каменогорска

В 2006 году в окрестностях Усть-Каменогорска стали пропадать женщины и девочки. Некоторых из них находили изнасилованными и убитыми, а некоторых до сих пор не удалось найти. Подобные преступления длились три года.

Фото: Zakon.kz

И только в 2009 году полицейские вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый за изнасилование и выпущенный по УДО за примерное поведение житель Карагандинской области, Сергей Яровой. На очной ставке подозреваемого узнали оставшиеся в живых пострадавшие женщины.

На допросе Яровой показал оперативникам места, где хоронил жертв. В какой-то момент задержанный принялся изображать душевнобольного. Правда, суд присяжных не оценил игру преступника, как и эксперты, которые не подтвердили его вымышленный диагноз.

Ярового признали виновным в шести изнасилованиях, четыре из которых закончились убийством, а также отдельно в одном убийстве. Мужчину приговорил к пожизненному заключению.