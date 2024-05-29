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Трех актюбинцев осудили по делу о жестоком двойном убийстве

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 23:01 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор по делу о двойном убийстве. Произошло оно в канун Нового года, 31 декабря 2022 года, в поселке Кенкияк. Преступник жестоко расправился со своими жертвами, а после сжег тела мужчины и женщины, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, житель Кенкияка со знакомой отмечал праздник у себя дома. К компании присоединились еще трое приятелей. Но между хозяином и одним из гостей возникла ссора. В ходе конфликта пришедший жестоко расправился с мужчиной. А затем нанес смертельные ножевые удары и его спутнице. После сжег тела.

Отмечается, что подозреваемый велел двум свидетелям молчать о произошедшем. Но в итоге все трое попали под суд. За молчание товарищи убийцы получили три года и пять лет. А сам изверг будет находиться за решеткой гораздо дольше.

"Путем частичного сложения приговорить к 22 годам лишения свободы. Место отбывания наказания назначить в учреждении максимальной безопасности. Срок наказания отсчитывается со дня вступления приговора в законную силу". Судья Нурлан Бактыгалиев

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России.

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