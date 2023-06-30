Больные дубы в Алматы: предстоит еще несколько обработок

Жители Алматы в социальных сетях уже несколько лет поднимают вопрос заражения дубов, из-за чего листья на этих деревьях выглядят как обоженные или высохшие, и почему специалисты не предпринимают никаких мер по спасению деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают алматинцы, болеть дубы начали еще с 2019 года и с тех пор дубовый минирующий пилильщик поразил практически все дубы в городе, включая молодые саженцы.

Фото: Zakon.kz

В Управлении экологии сообщили, что в городе производится обработка зеленых насаждений от вредителей в 4 этапа. В настоящее время проделана только половина работы.

"На данный момент ведутся работы по второму этапу обработки. Дополнительно сообщаем, что данный вопрос стоит на контроле, и подрядными организациями ведется усиленная обработка против вредителей монофагов (дубовый пилильщик и тополевый пилильщик)", – рассказали в управлении.

Дубовый минирующий пилильщик (Profenusa pygmaea klug) входит в семейство тентрединидов. Места обитания – европейская часть России, Закавказье, Украина и Западная Европа. Живет в дубравах и искусственных насаждениях дуба. Личинки живут группами в широких, неправильной формы минах на листьях дуба – отсюда и название "минирующий". Опасности для человека не представляет.