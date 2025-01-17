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События

Редкие 50-летние дубы вырубили в Алматы

Редкие 50-летние дубы вырубили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:55 Фото: pexels
В Турксибском районе Алматы специалисты Управления экологии и окружающей среды установили факт вырубки деревьев. Теперь дело находится на контроле полиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации акимата за 17 января 2025 года, представители Департамента по управлению земельными ресурсами, Департамента полиции, акимата Турксибского района выехали на место и подтвердили факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет (составлен акт обследования зеленых насаждений с указанием породного состава, возраста и диаметра ствола).

"Данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений".Пресс-служба акимата Алматы

Дуб черешчатый. Вид внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Далее отмечено, что по данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".

Согласно требованиям Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, в случае незаконной вырубки (порубки), уничтожения зеленых насаждений, занесенных в Перечень, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в стократном размере и предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", в рамках которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.

В заключении сказано, что дело находится на контроле Департамента полиции и Управления экологии и окружающей среды Алматы.

Весной 2024 года в Казахстане изменились правила рубки деревьев. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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