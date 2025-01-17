Редкие 50-летние дубы вырубили в Алматы
Согласно информации акимата за 17 января 2025 года, представители Департамента по управлению земельными ресурсами, Департамента полиции, акимата Турксибского района выехали на место и подтвердили факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет (составлен акт обследования зеленых насаждений с указанием породного состава, возраста и диаметра ствола).
"Данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений".Пресс-служба акимата Алматы
Дуб черешчатый. Вид внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.
Далее отмечено, что по данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".
Согласно требованиям Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, в случае незаконной вырубки (порубки), уничтожения зеленых насаждений, занесенных в Перечень, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в стократном размере и предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", в рамках которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.
В заключении сказано, что дело находится на контроле Департамента полиции и Управления экологии и окружающей среды Алматы.
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