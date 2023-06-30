Руководителем аппарата Министерства просвещения назначен Тимур Абильмажинов

Приказом министра просвещения РК Тимур Темиргалиевич Абильмажинов назначен руководителем аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Тимур Абильмажинов родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Экономика", Евразийский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция", магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК по специальности "Государственное и местное управление". Имеет ученую степень доктора философии (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО "Семизбай-U" АО "НАК "Казатомпром".