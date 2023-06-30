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Законодательство РК

Руководителем аппарата Министерства просвещения назначен Тимур Абильмажинов

Руководителем аппарата Министерства просвещения РК назначен Фото: primeminister.kz
Приказом министра просвещения РК Тимур Темиргалиевич Абильмажинов назначен руководителем аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Тимур Абильмажинов родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Экономика", Евразийский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция", магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК по специальности "Государственное и местное управление". Имеет ученую степень доктора философии (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО "Семизбай-U" АО "НАК "Казатомпром".

  • 2008-2009 гг. – эксперт Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
  • 2009-2014 гг. – референт, эксперт, консультант сектора контроля исполнения Общего отдела Администрации Президента РК.
  • 2014-2020 гг. – инспектор, заведующий сектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
  • С ноября 2020 года и по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации президента РК.

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