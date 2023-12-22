Нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования

Приказом министра науки и высшего образования РК руководителем аппарата ведомства назначен Мадияр Дүйсенбайұлы Қожахмет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 декабря, Мадияр Қожахмет стал новым руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования РК.

Мадияр Кожахмет родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский национальный государственный университет им. Гумилева (2005, 2007) и Чешский государственный университет общественных наук (2008) по программе "Болашак".

С марта 2003 года по 2008 год был начальником управления социально-экономических программ ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана", затем заместителем, исполнительным директором, международным представителем упомянутого ОЮЛ в Чешской Республике. В 2008-2010 работал заместителем директора департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки РК. С июля 2010 года по 2012 год был директором департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки РК.

В 2012-2014 годах работал инспектором отдела Администрации Президента РК. В 2014-2017 руководил аппаратом акима Северо-Казахстанской области, с 2017 по 2019 годы был заместителем акима СКО. В 2019-2020 годах занимал должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.

С июня 2020 года был председателем Комитета по делам гражданского общества МИОР РК.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Галым Шойкин возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений.