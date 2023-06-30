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Сильная жара, гроза и град ожидаются на следующей неделе в Алматы

прогноз погоды в Алматы на неделю Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают жаркие дни, временами с грозами и градом.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 1 по 7 июля в городе прогнозируется температура воздуха до +35°С. При грозе порывы ветра будут достигать 15 м/с.

1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем +29+31°С.

2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

5 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

6-7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики рассказали, что на большей части территории Казахстана 1 июля будет пасмурная погода с дождями и грозами.

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Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы Казахстан
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