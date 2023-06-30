Казахстанские паломники отправились на хадж, а оказались в полицейском участке

Вместо хаджа паломники из Казахстана провели несколько дней в местном полицейском участке без еды и воды, сообщает Zakon.kz.

Пострадавших больше ста человек, и они требуют наказать турфирму, обещавшую сопровождение в Мекке, передает КТК.

Вопрос дошел до самого президента. Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь виновных к ответственности.

"Мы ехали для совершения хаджа. По итогу людей из двух наших автобусов полиция Саудовской Аравии отвезла в участок. Никто нас не искал. Мы звонили всем, но никто не брал трубку, ни консул, ни гиды. Нам не давали еды, мы не могли выйти в туалет. Я так и не совершила свой хадж". Гюлайша Нусупкожа

30 июня первые паломники вернулись на родину за свой счет. По словам верующих, турагентство отправило их без специальной визы. За услуги они заплатили компании от 7 тысяч долларов. Сейчас в Саудовской Аравии остается больше 300 казахстанцев. Тем временем туроператор заявляет, что с документами все в порядке. Там готовы вернуть деньги людям, которые так и не совершили хадж или недополучили услуги трансфера и еду.



"Муфтиятовские люди дезинформировали милицию о том, что эти два автобуса едут без визы. То есть дали номера автобусов и сказали, что едут без виз. Милиция без разбора всех забрала. И до выяснения обстоятельств ушло очень много времени. Почти полтора суток ушло, пока мы предоставили им документы, пока они это все проверили, все несколько раз перепроверили". Директор турфирмы Данияр Илиев

Ранее эксперты поразмышляли на тему - почему казахстанцы попадают в неприятные ситуации за границей.