Паломники мира собираются в Мекке для совершения хаджа

Паломники со всего мира собираются в Саудовской Аравии для совершения хаджа, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", в Мекку уже прибыли почти 1,5 млн мусульман. Местные власти обещают обеспечить верующим все условия.

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В городе модернизировали систему уличного охлаждения, открыли новую больницу на 200 коек и привлекли тысячи медиков для оказания первой помощи.

Чтобы немного снизить температуру воздуха, в Мекке посадили 10 тысяч деревьев.

Ранее стало известно, что во Франции мужчина похитил Коран из мечети и поджог его у порога здания.