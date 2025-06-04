Паломники мира собираются в Мекке для совершения хаджа
Фото: pexels
Паломники со всего мира собираются в Саудовской Аравии для совершения хаджа, сообщает Zakon.kz.
По информации "24KZ", в Мекку уже прибыли почти 1,5 млн мусульман. Местные власти обещают обеспечить верующим все условия.
В городе модернизировали систему уличного охлаждения, открыли новую больницу на 200 коек и привлекли тысячи медиков для оказания первой помощи.
Чтобы немного снизить температуру воздуха, в Мекке посадили 10 тысяч деревьев.
Ранее стало известно, что во Франции мужчина похитил Коран из мечети и поджог его у порога здания.
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