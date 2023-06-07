Почему казахстанцы попадают в неприятные ситуации за границей

В последнее время сообщения о казахстанских туристах, попавших в ЧП на отдыхе, стали появляться чаще. Если кто-то нарушает из-за незнания законов чужой страны, то другие вовсе рискуют своей безопасностью. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, как не испортить себе отдых.

5 июня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что только за последнюю неделю в Таиланде погибли двое казахстанцев, несмотря на запрет купания, они вошли в воду.

Позже представитель ведомства рассказал, что статистика по погибшим за рубежом казахстанцам не ведется: по закону граждане вправе свободно передвигаться и не сообщать информацию о себе в МИД страны. Однако с начала 2022 года за помощью к властям обратились 37 родных погибших за пределами Казахстана.

"В основном граждане не состоят на консульском учете – это добровольная процедура. Поэтому в министерстве нет точной статистики по погибшим за границей казахстанцам, так как не всегда родственники сообщают нам о смерти. Причины разные, чаще из-за болезни. Но бывает, когда соотечественники сами нарушают, а потом жалуются", – отметил Смадияров.

Казахстанцы пока не испортили себе репутацию

Тревел-блогер Алина Клаксон, гражданка Казахстана, сейчас живет в Великобритании. Она отмечает, что, отправляясь в путешествия, человек прежде всего желает получить незабываемые впечатления. Но порой некоторые приключения могут омрачить отдых.

"Большинство казахстанцев много работают и в основном летают отдыхать один раз в год, поэтому создается желание оторваться по полной. К сожалению, иногда это заканчивается плачевно. Внешний мир мало знает о казахстанцах, у них нет плохой репутации. К примеру, некоторых туристов мы воспринимаем как любителей выпить, других – умельцев помахать кулаками. Казахстанцев, да и вообще всех жителей Содружества, мы относим к людям, живущим по принципу: "Правила созданы для того, чтобы их нарушать", – отмечает Алина Клаксон.

Постпандемийный синдром

Эксперты считают, что активную тягу к путешествиям вызвала пандемия коронавируса, из-за которой на некоторое время людям пришлось забыть о дальних поездках. А с конца 2021 года возрос не только поток отдыхающих, но и вместе с ними правонарушения, которые совершают туристы.

"Период пандемии, когда казахстанцы начали массово путешествовать внутри страны, особенно ярко показал, что, к сожалению, многие наши соотечественники обладают низким уровнем культуры отдыха, были зафиксированы факты оставления мусора, вандализма и другие", – говорит директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

Что касается заграничного отдыха, несчастные случаи чаще происходят по вине самих отдыхающих, которые пренебрегают мерами безопасности.

"Нарушитель должен отдавать себе отчет в том, что последствия могут быть серьезными – это проблемы с законодательством чужой страны: от больших штрафов до реального тюремного срока, а также депортации, не стоит забывать и о серьезных травмах или даже смерти", – поясняет директор ассоциации.

Отдыхать надо с умом

В качестве "подушки безопасности" Рашида Шайкенова советует казахстанцам перед путешествием приобрести страховой полис, туркод и больше узнать о стране пребывания, включая законодательство, климатические условия, особенности флоры и фауны, уточнить, необходимо ли получение специальных прививок, кулинарные тонкости, а также не забыть аптечку. Самое главное, следовать всем предупреждениям и установленным запретам.

"Туроператор должен оформить на туриста медицинский страховой полис. Он начинает действовать, как только в документах проставляется отметка Пограничной службы КНБ РК о пересечении государственной границы Казахстана. Нужно сохранить все подтверждающие документы и чеки, чтобы при необходимости отдыхающий мог обратиться за медицинской помощью за рубежом. Кроме этого, страховые компании предлагают разнообразные продукты страхования для выезжающих за рубеж, которые приобретаются и оформляются туристом персонально и добровольно", – уточнила Шайкенова.

Если все же во время отдыха с туристом произошел несчастный случай, из-за которого он пострадал либо погиб, страховая компания оформляет выплаты.

"Согласно Закону "Об обязательном страховании туриста", туроператор в зависимости от страны временного пребывания и количества дней путешествия, указанных в договоре на туристское обслуживание, выбирает одну из программ страхования, где приведены страховые суммы. Размер страховой выплаты определяется страховщиком, исходя из суммы фактических расходов застрахованного на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных застрахованным либо ассистанс компанией", – пояснила эксперт.

Ваш полис недействителен

Однако бывают случаи, когда страховка все же утрачивает свою силу. Это, прежде всего, если турист в момент того или иного происшествия был в алкогольном либо наркотическом опьянении.

Также в страховых компаниях отмечают, что чаще всего казахстанцы, пытаясь сэкономить, выбирают самые дешевые пакеты услуг, из-за чего впоследствии страдают сами.

Недавняя трагедия с нашим соотечественником Артуром Искаковым, погибшим в Таиланде, показала, что денег, заложенных в обязательный страховой полис, не хватило на транспортировку тела в Казахстан. Хотя, как признается Рашида Шайкенова, репатриация тела признается страховым случаем.

В итоге родным Артура Искакова пришлось самостоятельно искать средства, чтобы вывести тело погибшего из Таиланда. Сестра покойного через соцсети объявила сбор денег на транспортировку. Буквально за сутки неравнодушные казахстанцы помогли собрать необходимую сумму, а это около 7 миллионов тенге.

Бдительность не помешает

Тем временем казахстанские спасатели не перестают предупреждать отдыхающих о соблюдении простых правил, которые сохранят вам жизнь. Их нужно придерживаться не только у себя на Родине, но и на отдыхе за рубежом.

Ведь меры безопасности, что на суше, что на воде, во всем мире одинаковые.

"При нахождении на воде не заплывайте за буйки, не ныряйте в незнакомых местах и не плавайте в одиночку. Не используйте для плавания предметы, не предназначенные для этого, такие как камеры от автомобилей, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и другое. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, потому что 80 процентов несчастных случаев происходят по этой причине", – напомнили о мерах безопасности в пресс-службе ДЧС Астаны.

Лето в самом разгаре, вместе с этим стартовал сезон отпусков. По словам экспертов, большинство казахстанцев, как и прежде, тяготеет к традиционному пляжному отдыху как внутри страны, так и за ее пределами.

И чтобы путешествия приносили только радость, помните: ваша жизнь и безопасность в большинстве случаев зависят от вас самих.

Автор: Сахибам Садырова