Психиатр назвал простой способ стать умнее

Известный психиатр рассказал, что дневной сон способствует улучшению работы мозга, сообщает Zakon.kz.

По словам психиатра и эксперта по сну Честера Ву, привычка вздремнуть днем на 15-20 минут улучшает когнитивные способности и повышает концентрацию внимания, пишет Daily Mail.

Раньше считалось, что организм восстанавливает физические и психические силы только в глубоких фазах сна, однако новые данные доказывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Ву рассказал, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются: снижается частота сердечных сокращений, опускается температура тела и кровяное давление. Эти процессы освобождают ресурсы тела, дают силы для восстановления.

Кроме того, такой сон играет важную роль в процессе формирования моторной памяти - воспоминаний о том, как вы делали ту или иную физическую задачу. А еще короткий сон днем позволяет улучшить умственные способности и концентрацию.

При этом специалист отметил, что во время сна мозг человека переходит от одной фазы к другой, задерживаясь в каждой столько, сколько ему требуется, поэтому зацикливаться на какой-то одной из них не следует. Гораздо эффективнее соблюдать режим дня и спать достаточное количество времени для отдыха.

Ранее врач перечислила симптомы хронического стресса.