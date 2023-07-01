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Законодательство РК

В Карагандинской области у пожилого сельчанина изъяли более 7 тысяч кустов конопли

В Карагандинской области у пожилого сельчанина изъяли более 7 тысяч кустов конопли Фото: polisia.kz
Полицейские Карагандинской области уничтожили 7291 куст конопли и шесть мешков высушенной марихуаны. Все это они нашли на приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя, сообщает Zakon.kz

По информации ДП Карагандинской области крупный наркопосев они обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" и уже далее они выяснили, что выращиванием занимается житель одного из поселков Шетского района.

"30 июня по приезду на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. На приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя полицейские обнаружили настоящую плантацию похожих на наркосодержащие растения рода "конопля", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия.


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