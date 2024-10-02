Житель Западно-Казахстанской области вырастил шесть кустов конопли
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
У 53-летнего жителя района Байтерек обнаружили шесть кустов конопли, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы регионального департамента полиции, опубликованной на странице в Instagram, растения достигли высоты в 2,5 метра.
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Помимо конопли со следами возделывания и культивации, также были выявлены высушенные листья серо-зеленого цвета со специфическим запахом.
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
А в хозяйственной постройке лежала обрезанная пластиковая бутылка, которая предназначалась для курения.
"По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В Алматинской области был задержан 35-летний мужчина, который оборудовал нарколабораторию в арендуемом доме в Талгарском районе.
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