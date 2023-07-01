Астрономы рассказали, какие яркие события готовит нам июль

Специалисты назвали июль – месяцем серебристых облаков и афелия Земли. Это значит, что 6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, сообщает Zakon.kz

Согласно астрономическому календарю, опубликованному на сайте "Московского планетария" интересных событий будет не мало.

Астрономы говорят, что в июле сохраняется возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 70-95 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии – в южной). Серебристые облака также полярными мезосферными облаками (polar mesospheric clouds, PMC) или ночными светящимися облаками (noctilucent clouds, NLC). Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

Следующее событие: 6 июля 2023 года в 23:06 мск годовая орбита Земли вокруг Солнца приведет ее к афелию – наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты на расстоянии 152 093 251 км (1,0167 а.е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году (31 угловая минута и 31 угловая секунда).

3 июля будет полнолуние, а до этого - 1 июля Меркурий пройдет верхнее соединение с Солнцем и будет постепенно выходить на вечернее небо.

Также не забываем о метеорных потоках: в ночь с 30 на 31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды, из созвездия Водолей, достигает максимума действия. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 25 метеоров в час. Поток действует с 18 июля по 21 августа. Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом.



В 2023 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид неблагоприятные. В ночь максимума Луна будет полной на 95%. Полнолуние существенно помешает наблюдениям метеоров.

В звездном небе по информации астрономов, можно будет наблюдать так называемый "летний треугольник".



После полуночи высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Лебедь, Лира и Орел, их самые яркие звезды – Денеб, Вега и Альтаир, образуют "летний треугольник", вблизи горизонта находится созвездие Стрелец. На востоке – Пегас. Над северной стороной виден Возничий, правее и выше него – Персей и Кассиопея. В северо-восточной стороне находится Андромеда, а на западе ярко сияет Арктур.

Ранее мы писали что в середине лета в звездном небе любители смогут наблюдать два метеорных потока.