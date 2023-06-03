Июльские звездопады: когда можно будет поохотиться на метеоры

Астрономы готовятся наблюдать два метеорных потока в середине лета, сообщает Zakon.kz.

Южные дельта-Аквариды

Метеоры Южных дельта-Акварид довольно тусклые, поэтому наблюдать за ними сложно. В 2023 году наблюдениям будет мешать почти полная Луна. Однако увидеть Южные дельта-Аквариды можно будет во время пика Персеид. Метеор будет лететь из южной части неба, где находится созвездие Водолея.

Период активности: 12 июля – 23 августа

Пик: 30 июля

Интенсивность: 25 метеоров в час

Освещенность Луны: 89%

Расположение радианта: созвездие Водолея

Родительское тело: комета 96P/Макхольца

Где наблюдать: в обоих полушариях

Персеиды

Лучшим метеорным потоком в Северном полушарии считаются Персеиды. Они достигают пика активности во время августовских ночей, а наблюдать за ними лучше всего с полуночи до рассвета. В 2023 году Луна не помешает наблюдениям, поскольку будет находиться в фазе убывающего серпа. Это значит, что при хорошей погоде есть вероятность увидеть до 100 метеоров в час.

Период активности: 17 июля – 24 августа

Пик: 13 августа

Интенсивность: 100 метеоров в час

Освещенность Луны: 10%

Расположение радианта: созвездие Персея

Родительское тело: комета 109/Р Свифта – Туттля

Где наблюдать: в Северном полушарии

Лучшие места для наблюдений за метеорами – это горы или места, расположенные вдали от крупных городов. В черте города звездопады практически не видны. Чтобы увидеть метеорный поток, необходимо отъехать на 30 километров от населенных пунктов и на 100 километров от крупных городов. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения и тем больше падающих звезд можно увидеть.

Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, необходимо ясное небо – облака, дождь или снег могут испортить наблюдения. Поэтому лучше заранее посмотреть прогноз погоды.



Следует тепло одеться, даже если за окном лето. Можно легко замерзнуть, ожидая появления метеоров, поэтому лучше всего взять теплую одежду, плед, горячий чай или кофе.

Рекомендуется также взять с собой шезлонг: во время охоты за метеорами требуется постоянно смотреть вверх, поэтому лучше всего наблюдать за метеорными потоками лежа на спине.

Лучше всего использовать красный фонарик. В отличие от обычных фонариков фонарь с красным светом сохранит ночное зрение.

Не рекомендуется пользоваться мобильным телефоном, поскольку яркий экран мешает адаптации глаз к темноте.

Ранее мы писали о звездопаде Лириды и метеорном потоке Ариетиды, который можно было увидеть с 20 мая, а максимум потока Ариетиды — 7 июня. Ожидаются до 60 метеоров в час.

Большая их часть влетит в атмосферу Земли днем, поэтому видна не будет. Но наблюдатели их слушают – ловят моменты падения в радиодиапазоне.

Метеоры потока Ариетид, которые не выпали днем, можно заметить примерно за час до восхода Солнца. Радиант потока в созвездии Овна.